Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike!

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Avrupa şansını da tehlikeye attı. 5. sıraya gerileyen siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nı mutlak kazanmak isterken tersi bir durumda Avrupa kupaları için Trabzonspor'u bekleyecek.

LİGİ 5. BİTİRİR, KUPAYI KAZANAMAZSA...



Ntv Spor'da yer alan habere göre; Süper Lig'de 5. sırada yer alan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanamaz ve ligi bu basamakta bitirirse Avrupa kupalarına katılabilmek için Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasını bekleyecek.

AVRUPA KAPISINI KAPATACAK SENARYO



Türkiye Kupası'nı Ankaragücü ya da Fatih Karagümrük'ün kazanması durumunda ise Beşiktaş, Süper Lig'de ilk 4'te yer almaması durumunda yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI



Beşiktaş'ın sezonun geri kalanında ligde ve kupada oynayacağı oynayacağı maçlar şöyle:

- SÜPER LİG

35. Hafta

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

36. Hafta

Alanyaspor - Beşiktaş

37. Hafta

Beşiktaş - Hatayspor

38. Hafta

Kasımpaşa - Beşiktaş

- TÜRKİYE KUPASI

7 Mayıs

Beşiktaş - Ankaragücü (Yarı Final Rövanş Maçı)

(Ajansspor)