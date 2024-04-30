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Giriş Tarihi: 30.4.2024 16:15 Son Güncelleme: 30.4.2024 17:10

Son dakika haberi: İşte Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!

Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike!

Son dakika haberi: Derbide Fenerbahçe'ye yenilerek 5. sıraya gerileyen Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılamama ihtimali ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Avrupa şansını da tehlikeye attı. 5. sıraya gerileyen siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nı mutlak kazanmak isterken tersi bir durumda Avrupa kupaları için Trabzonspor'u bekleyecek.

LİGİ 5. BİTİRİR, KUPAYI KAZANAMAZSA...

Ntv Spor'da yer alan habere göre; Süper Lig'de 5. sırada yer alan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanamaz ve ligi bu basamakta bitirirse Avrupa kupalarına katılabilmek için Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasını bekleyecek.

AVRUPA KAPISINI KAPATACAK SENARYO

Türkiye Kupası'nı Ankaragücü ya da Fatih Karagümrük'ün kazanması durumunda ise Beşiktaş, Süper Lig'de ilk 4'te yer almaması durumunda yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

Beşiktaş'ın sezonun geri kalanında ligde ve kupada oynayacağı oynayacağı maçlar şöyle:

- SÜPER LİG

35. Hafta
Beşiktaş - Çaykur Rizespor

36. Hafta
Alanyaspor - Beşiktaş

37. Hafta
Beşiktaş - Hatayspor

38. Hafta
Kasımpaşa - Beşiktaş

- TÜRKİYE KUPASI

7 Mayıs
Beşiktaş - Ankaragücü (Yarı Final Rövanş Maçı)

(Ajansspor)

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Son dakika haberi: İşte Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!
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