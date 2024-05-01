Fenerbahçe’de Michy Batshuayi’ye yeni sözleşme!

Ara transferde takımdan ayrılacağı konuşulan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, bu sezon özellikle sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda attığı gollerle Fenerbahçe'ye birçok kez hayat verdi. Son dakika golleriyle dikkat çeken Belçikalı golcü, ligde 11 gol ve 1 asistle oynarken bu sezon tüm kulvarlarda 40 müsabakaya çıkarak 23 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Akşam'ın haberine göre; 30'luk oyuncunun ülkesinin basınında şu yorumlar yapıldı: "Fenerbahçe, 40 maçta 23 gol ve 3 asist yapan Michy Batshuayi'nin performansından memnun. Bu, sözleşmenin uzatılmasına neden olur."

Haberlerde, Fenerbahçe'nin Michy'nin 1 yıllık opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatacağı vurgulandı.