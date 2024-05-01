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Giriş Tarihi: 1.5.2024 11:59 Son Güncelleme: 1.5.2024 12:16

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye yeni sözleşme!

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi’ye yeni sözleşme!

Bu sezon toplam 40 maçta 23 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, dikkatleri üzerine çekti. Belçika basını, “Michy performansıyla büyük katkı verdi. Fenerbahçe'de yeni kontratı kapabilir” ifadelerini kullandı.

Ara transferde takımdan ayrılacağı konuşulan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, bu sezon özellikle sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda attığı gollerle Fenerbahçe'ye birçok kez hayat verdi. Son dakika golleriyle dikkat çeken Belçikalı golcü, ligde 11 gol ve 1 asistle oynarken bu sezon tüm kulvarlarda 40 müsabakaya çıkarak 23 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Akşam'ın haberine göre; 30'luk oyuncunun ülkesinin basınında şu yorumlar yapıldı: "Fenerbahçe, 40 maçta 23 gol ve 3 asist yapan Michy Batshuayi'nin performansından memnun. Bu, sözleşmenin uzatılmasına neden olur."

Haberlerde, Fenerbahçe'nin Michy'nin 1 yıllık opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatacağı vurgulandı.

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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye yeni sözleşme!
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