Harry Kane kariyer sezonunu yaşıyor

Sezon başında Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane kariyerinin en verimli sezonunu geçiriyor. Ligde 31 maçta 35 gol atan Harry Kane 8 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 maçta 8 kez ağları havalandıran yıldız oyuncu, 3 asistle oynadı. Toplamda 43 maçta 43 gol ve 11 asist yapan Harry Kane kariyerinin rekorunu Real Madrid maçıyla geliştirdi.

BİR ÖNCEKİ REKOR 2917/18 SEZONUNDA

Kane, bu sezondan önce en çok golü 2017/18 sezonunda attı. Tottenham'da oynadığı dönemde 48 maçta 41 gol kaydeden İngiliz oyuncu, kariyer rekorunu o sezonda kırmıştı. Bu sezon Bayern Münih formasıyla kendi rekorunu kıran Harry Kane'in rekorunu geliştirme şansı bulunuyor. Ligde 4 maçı kalan Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i elemesi halinde rövanş karşılaşmasının ardından 1 maçı daha olacak. Kane, bu maçlarda ağları havalandırması halinde rekorunu geliştirecek.

REKORLARA İMZA ATTI

Bayern Münih'e imza attıktan sonra 11 maçta bir önceki sezonun gol kralları Christopher Nkunku ve Niclas Fullkrug'u geride bırakan Kane, Bavyera ekibinde rekorlar kırdı. Kane, bu sezon Bundesliga'da 11 maçta 17 gol atarak lig tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu. Golcü oyuncu ayrıca Jadon Sancho'yu geride bırakarak Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan İngiliz oyuncu unvanını elde etti. Bundesliga'da 35 golü bulunanan Kane, ligde kalan maçlarda 7 gol daha atması halinde bir sezonda en çok atan futbolcu olacak. Rekor, 41 golle Robert Lewandowski'ye ait.

KARİYERİNİN İLK KUPASINI KAZANBİLİR

Harry Kane, Futbol kariyerinde forma giydiği takımlarda kupa kazanamadı. Kane'in Bayern Münih'teki ilk sezonunda Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen oldu. Bavyera ekibi, Almanya Kupası'na 2.turda veda etti. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Bayern Münih, Devler Ligi'nde kupayı kazanması halinde Harry Kane kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayacak.