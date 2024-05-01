Kampanyada bomba iddia

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki krize neden olan imza kampanyasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TFF'nin 1 Nisan'da almış olduğu 18 Temmuz'daki seçim kararını erkene çekmek için kampanya başlatan Kulüpler Birliği'nin bazı üyeleri, dün itibarıyla 80 imzaya ulaştı. Noter onaylı imzalarTFF Hukuk Kurulu, konuyla ilgili soruşturma başlattı.HP'ye geçen bazı belediyelerin, kent ya da ilçe takım yöneticilerini arayarak,dedikleri ortaya çıktı. Skandal iddia için TFF kaynakları, "Evet, böyle ihbarları almaya başladık" yorumunu yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başını çektiği 8 kulüp yönetimi, seçimlerin haziran başında yapılmasını istiyordu.Federasyon, 14 Haziran-14 Temmuz arası Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takımı düşünerek seçim tarihini 18 Temmuz olarak açıklamış, ardından 10 gün geriye çekebileceklerini bildirmişti.