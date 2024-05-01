Kampanyada bomba iddia

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki krize neden olan imza kampanyasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TFF'nin 1 Nisan'da almış olduğu 18 Temmuz'daki seçim kararını erkene çekmek için kampanya başlatan Kulüpler Birliği'nin bazı üyeleri, dün itibarıyla 80 imzaya ulaştı. Noter onaylı imzalar TFF'ye iletilirken, gerekli olan 130 sayısına çıkılamadı. Bu gelişmeler yaşanırken yapılan incelemeler sonrası bazı imzalar sahte olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
TFF Hukuk Kurulu, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Asıl şok haber ise 2. ve 3. Lig kulüplerinden geldi…
FEDERASYON KAYNAKLARI DOĞRULADI
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HP'ye geçen bazı belediyelerin, kent ya da ilçe takım yöneticilerini arayarak, "TFF için imza verin yoksa yardımlarımızı gözden geçireceğiz"
dedikleri ortaya çıktı. Skandal iddia için TFF kaynakları, "Evet, böyle ihbarları almaya başladık" yorumunu yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başını çektiği 8 kulüp yönetimi, seçimlerin haziran başında yapılmasını istiyordu. Nisan başı imzalar toplansaydı teknik olarak bu mümkün olacaktı ama bugün itibarıyla imzalar toplansa dahi TFF seçimi en erken 1 Temmuz'da yapılacak.
EURO 2024'E GÖRE TARİH ALINDI
Federasyon, 14 Haziran-14 Temmuz arası Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takımı düşünerek seçim tarihini 18 Temmuz olarak açıklamış, ardından 10 gün geriye çekebileceklerini bildirmişti.