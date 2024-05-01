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Giriş Tarihi: 1.5.2024 12:02

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic'e talipler çıktı

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic’e talipler çıktı

Fenerbahçe'de sezon sonunda sürpriz bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. Dinamo Zagreb'den transfer edilen Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Avrupa'dan birçok talibi olduğu ve sezon sonunda takıma veda edebileceği iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında transfer ettiği Dominik Livakovic'in takımdan ayrılması gündeme geldi.

Kanarya'nın Hırvat kalecisine Avrupa'dan çeşitli taliplerin olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertlilerin sezon başında bonservisine yaklaşık 6.5 milyon euro ödediği 29 yaşındaki file bekçisine gelecek olan teklifler değerlendirmeye alınacak. Sezonun sona ermesiyle birlikte Hırvat kalecinin geleceğinin netleşmesi bekleniyor. Bu sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Livakovic, kalesinde 28 gol gördü. (Akşam)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic'e talipler çıktı
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