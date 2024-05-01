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Giriş Tarihi: 1.5.2024 12:13

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Yusuf Yazıcı'da dev rakipler

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’a Yusuf Yazıcı’da dev rakipler

Galatasaray'ın gündemine aldığı Yusuf Yazıcı için Marsilya da devreye girdi. Milli yıldız ile Milan ve Sevilla da ilgileniyor.

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın radarına takılan Yusuf Yazıcı için daha ligler sona ermeden transfer savaşları başladı. Sarı-Kırmızılılar 27 yaşındaki yıldızı ikna etmek üzere temaslara başlarken, Milan ve Sevilla'nın devreye girmesiyle piyasa iyiden iyiye kızıştı. Son olarak bir başka Fransız kulübü Marsilya'nın da Yusuf'u istediği ileri sürüldü.

SEÇİM BEKLENİYOR
Galatasaray, Yusuf'a resmi teklif yapmak için 25 Mayıs'taki kongreyi bekliyor. Seçim sonrası transfer komitesi yeniden belirlenecek ve gündemdeki tüm isimlerle tek tek temas kurulacak. Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'da kalmaya daha sıcak baktığı, ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozuyla bu transferi bitirebileceği belirtildi. Lille'de bu sezon 41 maçta sahaya çıkan Yusuf Yazıcı, 12 gol, 3 asiste imza attı. (Fanatik)


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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Yusuf Yazıcı'da dev rakipler
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