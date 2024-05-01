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Giriş Tarihi: 1.5.2024 09:32

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk 50 milyon TL alacak

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk 50 milyon TL alacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçimden sonra Okan Buruk ile 2 yıllık imza atıp maaşına yüzde 50’nin üstünde zam yapacak.

İç transferde Muslera, Torreira, Barış Alper, Abdülkerim ve Kaan Ayhan ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da imza sırası teknik direktör Okan Buruk'a geldi. 25 Mayıs'taki seçimde başkanlığa tekrar aday olduğunu açıklayan Dursun Özbek'in ilk icraatı, hocası Okan Buruk'la devam etmek...

Başarılı teknik adamın yeni sözleşmesi Mayıs 2026'ya kadar geçerli olacak. Bu sezon ücreti 30 milyon TL'ye yakın olan Okan Buruk'a yüzde 50'nin üzerinde zam yapılması ve maaşının 50 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk 50 milyon TL alacak
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