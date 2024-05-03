Terim’den ayrılık iddiasına yanıt: Tarih yazacağım

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunan basınına özel röportaj verdi. Son günlerde hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılan İmparator lakaplı çalıştırıcı,diyerek şöyle konuştu: "Hayallerin sınırı yoktur. Kendinize bir hedef koyduğunuzda, potansiyelinizi sınırlamamalısınız.Burada bir tarih yazacağız ve bunu birlikte yapacağız.Bunu başardığımızda hayal olarak görülen birçok başarıyı tatmış olacağız. Size garip gelebilir ama kariyerim boyunca sözleşme imzalarken çok fazla düşünmedim. Ayrılıklar da genelde aynı oldu. Duygularımla hareket ettim."