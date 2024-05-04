SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, Cham için son düzlükte

Trabzonspor'da transfer çalışmalarının önemli gündemlerinden birisi olan Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham için kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı devam ediyor. Clermont'un Fransa Ligue 1'de küme düşme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle oyuncunun ayrılmak istediği ve Bordo-Mavililer'in kendisine duyduğu ilgi nedeniyle çok mutlu olduğu öğrenildi.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunarak, "Kum saati" görseli koydu. Clermont'un ilk görüşmelerde bonservis beklentisini yüksek seviyeden açmasına rağmen sezon başında transfer edilen Batista Mendy'nin transfer sürecinde olduğu gibi yoğun bir pazarlık içerisine girileceği belirtildi.