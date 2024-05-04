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Giriş Tarihi: 4.5.2024 11:36 Son Güncelleme: 4.5.2024 11:43

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, Cham için son düzlükte

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, Cham için son düzlükte

Muhammed Cham, Trabzonspor’a gelmeye hazır.... Bordo-Mavili yönetimin kadrosuna katmayı çok istediği 23 yaşındaki ofansif orta saha, iki kulüp arasında devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlanması için bekleyişte...

Trabzonspor'da transfer çalışmalarının önemli gündemlerinden birisi olan Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham için kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı devam ediyor. Clermont'un Fransa Ligue 1'de küme düşme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle oyuncunun ayrılmak istediği ve Bordo-Mavililer'in kendisine duyduğu ilgi nedeniyle çok mutlu olduğu öğrenildi.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunarak, "Kum saati" görseli koydu. Clermont'un ilk görüşmelerde bonservis beklentisini yüksek seviyeden açmasına rağmen sezon başında transfer edilen Batista Mendy'nin transfer sürecinde olduğu gibi yoğun bir pazarlık içerisine girileceği belirtildi.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, Cham için son düzlükte
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