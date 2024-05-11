44 gol attı 1 kupa alamadı

İngiliz futbolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından Harry Kane ne yapsa olmuyor! Altyapısından yetiştiği Tottenham'da geçirdiği kupasız yılların ardından 95 milyon Euro'ya Alman devi Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki 14. sezonu da kupasız kapattı. Sezon başında Almanya Süper Kupa'da Leipzig'e yenilen Münih ekibi, Almanya Kupası 2. turunda 3. lig ekibi Saarbrücken'e elendi.
Bayern Münih, bitime iki hafta kalan Bundesliga'da ise şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen'in 15 puan gerisinde kaldı.
ŞANSSIZLIĞI DA GETİRDİ
Bayern Münih, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanya temsilcisi Real Madrid'e elenmekten yine kurtulamadı. Bavyera kulübü, 12 yıl sonra sezonu kupasız kapatırken taraftar da bu durumu Harry Kane'in şanssızlığını Bayern Münih'e getirdiği şeklinde yorumladı
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FİNALLERDE BOYNU BÜKÜK
İngiltere Lig Kupası finallerinde 2014-2015'te Chelsea, 2020-2021'de Manchester City'ye yenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu finalini Liverpool'a kaybetti.
2016-17 sezonunda Premier Lig'i ikinci sırada bitirip kupadan uzak kaldı.
İngiltere Milli Takımı ile 2020 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya yenildi.
6. KRALLIĞINA KOŞUYOR
İNGILTERE Premier Lig'de 2015- 2016, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında gol krallığına ulaşan Harry Kane, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde de en çok gol atan futbolcu oldu. Bayern Münih forması ile bu sezon Bundesliga'da 36 gol kaydeden İngiliz yıldız, Stuttgartlı Serhou Guirassy'nin (25 gol) önünde bitime iki hafta kala zirvede bulunuyor. Harry Kane, kalan iki maçta 5 gol atarsa Bundesliga'da Robert Lewandowski'nin Bayern forması ile 41 gollük rekoruna da ortak olacak.