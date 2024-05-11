44 gol attı 1 kupa alamadı

İngiliz futbolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından Harry Kane ne yapsa olmuyor! Altyapısından yetiştiği Tottenham'da geçirdiği kupasız yılların ardından 95 milyon Euro'ya Alman devi Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki 14. sezonu da kupasız kapattı.Bayern Münih, bitime iki hafta kalan Bundesliga'da ise şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen'in 15 puan gerisinde kaldı.Bayern Münih, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanya temsilcisi Real Madrid'e elenmekten yine kurtulamadı.İngiltere Lig Kupası finallerinde 2014-2015'te Chelsea, 2020-2021'de Manchester City'ye yenildi.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu finalini Liverpool'a kaybetti.2016-17 sezonunda Premier Lig'i ikinci sırada bitirip kupadan uzak kaldı.İngiltere Milli Takımı ile 2020 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya yenildi.İNGILTERE Premier Lig'de 2015- 2016, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında gol krallığına ulaşan Harry Kane, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde de en çok gol atan futbolcu oldu. Bayern Münih forması ile bu sezon Bundesliga'da 36 gol kaydeden İngiliz yıldız, Stuttgartlı Serhou Guirassy'nin (25 gol) önünde bitime iki hafta kala zirvede bulunuyor. Harry Kane, kalan iki maçta 5 gol atarsa Bundesliga'da Robert Lewandowski'nin Bayern forması ile 41 gollük rekoruna da ortak olacak.