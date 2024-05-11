Kupa finali için iki başkan da Riva’ya gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Riva'ya davet etti.. Beşiktaş ile Trabzonspor'un kupayı kaldırmak için 23 Mayıs tarihinde karşı karşıya geleceği mücadelefarkıyla naklen ekrana gelecek. Futbolseverler, maç öncesi ve sonrası gelişmeleri tüm detaylarıyla'dan takip edebilecek.