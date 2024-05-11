Kupa finali için iki başkan da Riva’ya gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Riva'ya davet etti. Pazartesi günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki başkanın da katılacağı istişare toplantısı sonrası Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir ve stat açıklanacak
. Beşiktaş ile Trabzonspor'un kupayı kaldırmak için 23 Mayıs tarihinde karşı karşıya geleceği mücadele ATV
farkıyla naklen ekrana gelecek. Futbolseverler, maç öncesi ve sonrası gelişmeleri tüm detaylarıyla A SPOR
'dan takip edebilecek.