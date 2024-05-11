Mbappe sonunda açıkladı!

UZUN süredir devam eden Kylian Mbappe belirsizliği sona erdi… 7 yıldır Paris Saint-Germain'de forma giyen Fransız yıldız, dün bir video yayınlayarak PSG'den ayrılacağını duyurdu. 25 yaşındaki kanat forvet, "PSG'deki son yılım olduğunu hepinize duyurmak istedim.Fransa'dan, Ligue 1'den ayrılmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim ama 7 yılın ardından yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı. PSG formasıyla 306 maça çıkarak 255 gol atan Mbappe, 6'sı lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa kazandı.