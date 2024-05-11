SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Muçi’yi vermiyor! Aston Villa’ya ret

EURO 2024'Ü BEKLİYORLAR

Siyah-Beyazlı kulüp ise dört ay önce transfer ettiği başarılı futbolcu için bu teklife sıcak yaklaşım göstermiyor. Beşiktaş yönetimi, EURO 2024'te boy gösterecek olan Muçi'nin, turnuvadaki performansıyla değer kazanabileceğini ve kendisi için gelen rakamın 30 milyon Euro seviyelerine çıkabileceğini düşünüyor. Bu nedenle tekliflere karşılık vermede acele edilmiyor.