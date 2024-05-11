Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Muçi’yi vermiyor! Aston Villa'ya ret
Giriş Tarihi: 11.5.2024 11:05 Son Güncelleme: 11.5.2024 11:10

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Muçi’yi vermiyor! Aston Villa'ya ret

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Muçi’yi vermiyor! Aston Villa’ya ret

Beşiktaş, Ernest Muçi için Aston Villa’nın yaptığı 20 milyon Euro’luk teklifi geri çevirdi. İngiliz ekibi, kendisine 2 maçta 3 gol atan 23 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmakta kararlı. Ancak oyuncudan Avrupa Şampiyonası sonrasında 30 milyon Euro bandında gelir bekleyen siyah-beyazlı kulüp, önerilen rakama sıcak bakmadı.

Beşiktaş'ın Şubat ayında 11 milyon Euro bedelle Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi için başkan Hasan Arat, "Teklifler geliyor" açıklamasında bulunmuştu. Arnavut futbolcu için gelen teklifin adresinin ise İngiltere olduğu ortaya çıktı. Konferans Ligi gruplarında Aston Villa'ya karşı iki maçta 3 gol atan Muçi dikkatleri ilk olarak orada üzerine çekmişti.

48 MAÇTA 13 GOL VE 2 ASİST
İngilizler ardından takip altına aldığı 23 yaşındaki oyuncunun maçlarını Beşiktaş'a transferi sonrası izlemeye devam etti. Bu sezon Legia Varşova ve Beşiktaş ile toplam 48 maça çıkan ve 13 gol, 2 asistle oynayan Ernest Muçi'nin transferi için harekete geçen Premier Lig temsilcisinin 20 milyon Euro'nun bir miktar daha üzerine çıkan teklifle yoklama yaptığı kaydedildi.

EURO 2024'Ü BEKLİYORLAR
Siyah-Beyazlı kulüp ise dört ay önce transfer ettiği başarılı futbolcu için bu teklife sıcak yaklaşım göstermiyor. Beşiktaş yönetimi, EURO 2024'te boy gösterecek olan Muçi'nin, turnuvadaki performansıyla değer kazanabileceğini ve kendisi için gelen rakamın 30 milyon Euro seviyelerine çıkabileceğini düşünüyor. Bu nedenle tekliflere karşılık vermede acele edilmiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Muçi’yi vermiyor! Aston Villa'ya ret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA