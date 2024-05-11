SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’dan Kurzawa, Jovic ve Bertuğ operasyonu

Yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir değişime imza atacak olan Beşiktaş'ta gözler, transfere çevrildi. Kara Kartal'da kale hariç her bölgede ciddi bir değişim yaşanması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, Artur Masuaku'ya taliplerin olması sebebiyle sol bek için operasyona başladı. Bu doğrultuda oyuncu taramalarına başlayan yönetim, Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Layvin Kurzawa'ya kancayı taktı. 2015 yılından beri formasını giydiği PSG'yle sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan 31 yaşındaki futbolcu için temaslara başlama kararı alan idareciler, dünyaca ünlü sol beki bedelsiz olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.
JOVIC ÖNCELİKLİ HEDEF
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş yönetimi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hücum hattına bir yıldız forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan yönetimin gündemine Milan forması giyen Sırp forvet Luka Jovic'i aldığı öğrenildi. Sezon başında İtalyan ekibi ile 1+3 yıllık kontrat imzalayan 26 yaşındaki golcü ve Milan 3 yıllık çift taraflı opsiyonu kullanmayacağı için Jovic'in takımdan ayrılması bekleniyor.
BERTUĞ DA LİSTEDE
Beşiktaş'ın, Fransa Ligi'nde Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı listesine aldığı belirtildi. Siyah-Beyazlı kulübün, milli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve Fransız ekibi ile masaya oturacağı ifade edildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 29 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist kaydetti. Bertuğ Yıldırım, 29 Ağustos 2023 tarihinde Hatayspor'dan Fransız ekibine 5.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. A Milli Takım formasını da giyen 21 yaşındaki forvet oyuncu, görev aldığı 3 maçta 2 gol ile oynadı. (Fanatik)