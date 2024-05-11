SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’dan Kurzawa, Jovic ve Bertuğ operasyonu

Yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir değişime imza atacak olan Beşiktaş'ta gözler, transfere çevrildi. Kara Kartal'da kale hariç her bölgede ciddi bir değişim yaşanması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, Artur Masuaku'ya taliplerin olması sebebiyle sol bek için operasyona başladı. Bu doğrultuda oyuncu taramalarına başlayan yönetim, Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Layvin Kurzawa'ya kancayı taktı. 2015 yılından beri formasını giydiği PSG'yle sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan 31 yaşındaki futbolcu için temaslara başlama kararı alan idareciler, dünyaca ünlü sol beki bedelsiz olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.