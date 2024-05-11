SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, İlkay Gündoğan’ı listesine aldı

Süper Lig'in bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin altı puan önünde olan Galatasaray şimdiden önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Orta sahaya transfer yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip yıldız isme yöneldi. Galatasaray'ın Barcelona'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

Uzun yıllar formasını giyip, kupalar kazanıp, rekorlar kırdığı Manchester City'den ayrılan İlkay Gündoğan, sezon başında bedelsiz bir şekilde Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden, La Liga'da da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Gündoğan'ın sene sonunda Katalan ekipten ayrılacağı konuşuluyor. Bu sezon Barcelona formasıyla 48 maça çıkan tecrübeli orta saha çıktığı maçlarda 5 gol üretirken 12 de gol pası verdi. (TRT Spor)