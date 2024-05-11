SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Gronbaek sürprizi

Galatasaray'!da yeni sezon öncesi ilk 11'e 3 transfer yapılacak. Sarı-kırmızılılar, sağ bek, orta saha ve on numara mevkilerine nokta atışı transferler yapmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ilk 11'den hiçbir oyuncusunu transfer döneminde göndermeyi düşünmüyor. Galatasaray ana planda sağ bek, orta saha ve on numara transferlerini tamamladıktan sonra rotasyon için oyuncu arayışlarına girecek.

Kiralık sözleşmeleri sona erecek olan Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek. Gelecek sezon Türkiye'de yabancı futbolcu sayısı 12'ye düşecek. Okan Buruk'un süre vermediği ve gözden çıkardığı isimlerin yerine yeni isimler eklenecek.

GRONBAEK BOMBASI

Galatasaray'da orta saha transfer için çalışmalar hız kazandı. Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Bild'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Bodo/Glimt forması giyen 22 yaşındaki orta saha Albert Gronbaek'i gündemine aldı.

Haberde Alman ekibi Werder Bremen'in de oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi. Bununla birlikte iki takımın da Gronbaek için Norveç ekibinin kapısını çalacağı ifade edildi. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı oyuncuyu Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği de aktarıldı. Merkez orta sahada görev yapan Gronbaek, Norveç ekibiyle toplam 79 maçta forma giydi ve 24 gol, 14 asist yaptı.