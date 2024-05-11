SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’u Bayern Münih bile kıskandı

Üst üste ikinci şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da taraftarlar da büyük coşkuya ortak oluyor. Bu sezon neredeyse tüm maçlarını kapalı gişe oynayan Sarı-Kırmızılı takımın, kombineleri kapış kapış gitti.

Galatasaraylı yönetici İsmail Sarıkaya ile kombine satışını konuştum ve şu bilgileri aldım:

"Taraftarlar öncelikle kombine yenilemeye büyük ilgi gösterdi ve yüzde 99 oranında eski kart sahipleri kartlarını yeniledi. Bu, kulüp tarihinde ilk oldu. Kalan sınırlı sayıdaki kombineler de dün genel satışa çıktığı anda tükendi. Galatasaray, bu alanda Bayern Münih'i bile geçerken Alman kulübünün yetkilileri, sarı-kırmızılılarla temasa geçerek bunu nasıl başardıklarını sordu.

Bu sezon RAMS Park'a 1510 yeni koltuk eklenirken loca sayısı da 198'den 226'ya çıktı. Böylece stat kapasitesi 54 bin 600'e ulaştı. Geçen sezon VIP, loca ve kombine satışlarından 1 milyar 400 milyon TL kazanan Cimbom, bu sezon ise 4 milyar 600 milyon TL'yi kasasına koydu. Yüzde 30-40 oranında artışa rağmen kimse locasını bırakmadı ve şu ana kadar 3 milyar TL gelir sağlandı. Özellikle loca alımını prestij olarak gören şirketler büyük ilgi gösterirken, gelecek 2 sezon için loca kalmadı. Stadyumda UEFA için ayrılan 1500 koltuğun bu sezon ligde maç başına satışından 21-22 milyon TL arasında, Şampiyonlar Ligi'nde ise 40-45 milyon TL arasında kazanç sağlandı. Toplamda ise bu rakam 20 milyon doları aştı."