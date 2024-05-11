SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez’e dev teklif yolda

Galatasaray'da kısa süre içerisinde kendini ispatlayarak teknik direktör Okan Buruk'un en güvenilir isimlerinden biri haline gelen Davinson Sanchez, İngiltere'ye geri dönüyor. Sezon başında Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla İngiliz kulüplerinin hedefi haline geldi. Ada'da oldukça yakından tanınan bir isim de olması sebebiyle Premier Lig ekibi West Ham United, ilk harekete geçen takım oldu. İngiliz basınının haberine göre; West Ham cephesi Galatasaray'a büyük bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

BİR TALİP DE İTALYA'DAN

Öte yandan Davinson Sanchez'e bir diğer talip de İtalya Serie A'dan olduğu ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Napoli, yıldız futbolcunun transferi için Galatasaray ile temaslara başladı. Sezonun sona ermesinin ardından Davinson Sanchez'in takıma veda etmesi bekleniyor. Güncel piyasa değerini yeniden 17 milyon Euro'ya çıkaran başarılı stoper, bu sezon 31 maçta forma giydi ve 3 gol, 2 asist üretti. (Akşam)

