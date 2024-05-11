Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan Lorenzo Insigne hamlesi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala 96 puanla ligde lider konumda yer alıyor. Sarı-kırmızılıları 90 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe takip ediyor. Cimbom kalan haftalarda hata yapmayarak ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlarda şampiyonluk heyecanı başlarken yönetim flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLUĞUN ÇİLEĞİ OLACAK!

Transfermarkt'ın haberine göre Cimbom, İtalyan yıldız Lorenzo Insigne ile yakından ilgileniyor. Şimdilerde MLS ekibi Toronto'nun formasını terleten futbolcu için yönetimin transferde düğmeye bastığı aktarıldı. Transferde kısa süre içerisinde ciddi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.