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Giriş Tarihi: 11.5.2024 15:42

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Lazio'nun hedefi Kerem ve Barış Alper

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Lazio’nun hedefi Kerem ve Barış Alper

Lazio, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor. İtalyan ekibi, iki yıldızdan birini Avrupa Şampiyonası öncesi kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın bu sezon sergilediği başarılı performansta faktör olan isimler, Avrupa'nın önemli takımlarının da radarına girmiş durumdalar. Şu sıralarda Davinson Sanchez'e Avrupa'nın önemli kulüpleri talip. Victor Nelsson'un satışı bir süredir gündemdeydi. Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na yine Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden büyük ilgi var.

Yaz döneminde Galatasaray'ı en çok uğraştıracak kulüplerden biri Lazio olacak gibi görünüyor. İtalyan kulübü, Barış'ın ardından Kerem Aktürkoğlu'na da kancayı taktı. Çizme basınında yer alan iddiaya göre Lazio, Galatasaray'ın iki genç Türk yıldızından birini EURO 2024 öncesinde kadrosuna katmaya çalışacak. (Fanatik)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Lazio'nun hedefi Kerem ve Barış Alper
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