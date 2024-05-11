Son dakika haberi: Bayer Leverkusen bitti demeden bitmez! Hayal ettikleri için ‘Burada kalacağım’ dedi

DAHA YAPACAKLARI VAR

Almanya'da herkes tekrarlanması zor, bir o kadar da muhteşem sezonun ardından Xabi Alonso'nun eski kulübü Liverpool'a ya da bir başka formasını giydiği Bundesliga'nın başarılı olanı yutar ekibi Bayern Münih'e gideceğini konuşuyordu. Xabi Alonso "Burada daha yapacaklarım var" diyerek kestirip attı. Hayal ettiklerini gelecek sezon gerçekleştirebilmek için bakalım Bayer Leverkusen yönetimi 100 milyonluk Wirtz

başta olmak üzere Frimpong ve Boniface gibi yıldızları kadrosunda tutabilecek mi?