Buruk’un tercihi kazanan kadro

16 haftadır yenilmeyen G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, kazanan kadroyu değiştirmeyecek.10 numarada Mertens ve forvette İcardi görev yapacak.Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılıları en az 24 bin taraftarı destekleyecek. Karagümrük kulübü, TFF'nin izin verdiği oran olan stadın %30'unu G.Saray'a açarken çıkan biletler de kısa süre içinde tükendi.Süper Lig'de üst üste 7 maç ağları havalandıran Mauro İcardi,İcardi gözünü bir başka rekora çevirdi. Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza 2010-11 sezonunda 28 gol- 16 asistle 44 kez tabelayı değiştirmişti. Lig ve Avrupa maratoncudan 30 gol- 11 asist üreten