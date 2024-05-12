Buruk’un tercihi kazanan kadro

16 haftadır yenilmeyen G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, kazanan kadroyu değiştirmeyecek. Muslera'nın önünde Kaan- Nelsson-Abdülkerim- Köhn dörtlüsü, orta sahada Torreira- Kerem Demirbay ikilisi, sağ açıkta Ziyech, sol açıkta Barış Alper,
10 numarada Mertens ve forvette İcardi görev yapacak.
OLİMPİYAT'TA 24 BİN ASLAN!
Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılıları en az 24 bin taraftarı destekleyecek. Karagümrük kulübü, TFF'nin izin verdiği oran olan stadın %30'unu G.Saray'a açarken çıkan biletler de kısa süre içinde tükendi.
DZEKO'YU GEÇTİ SIRA ALEX'TE
Süper Lig'de üst üste 7 maç ağları havalandıran Mauro İcardi, 23 gole ulaştı ve krallık yarışında 20 gollü Fenerbahçe'den Dzeko'yu geride bıraktı.
İcardi gözünü bir başka rekora çevirdi. Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza 2010-11 sezonunda 28 gol- 16 asistle 44 kez tabelayı değiştirmişti. Lig ve Avrupa maratoncudan 30 gol- 11 asist üreten İcardi'nin kalan 3 maçta Alex'i geçme ihtimali söz konusu.