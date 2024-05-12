Deprem bölgesine fazlasını yapın!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası'nın organizasyonunda açıklamalarda bulundu. Özbek, 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ilimizin etkilendiği deprem sonrası ezeli rakiplerinden bölgeye daha fazla yardım beklendiğini söyledi.
F.Bahçe ve Beşiktaş'a çağrı yapan Özbek şunları söyledi: "Bizimki kadar olmasa da onların da taraftar sayısı fazla. Herkes G.Saray'ın oradaki faaliyetlerine saygı duyuyor. Şikâyet ettiğim konu şu. 300 konutu biz karşıladık. Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! 100 tane gelin siz yapın. Biz 100 konut için anlaştıysak siz 150 konut için anlaşın. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşusun. Peki neredesiniz? Sayın Cumhurbaşkanımız da benim söylediğim şeyleri söyledi."
SÜHEYL BATUM'A YANIT
Florya projesi konusuna da değinen Özbek, başkan adayı Süheyl Batum ve ekibinin bu projeye karşı çıkmasına da şu yorumu yaptı: "2019'da yapılandırma anlaşması olduğunda faiz %8.5-9 iken bugün %55'e çıktı. G.Saray, en iyi finansal durumda olan kulüp. Buna rağmen senede 1 milyar 400 milyon lira faiz ödüyor.
G.Saray'a ne kalıyor? Bu faiz oranıyla yaşaması mümkün değil. Her sene faiz, eklenerek gidiyor. Florya arazisi kulübün finansal yapısını ayağa kaldıracak bir proje. Genel kurula bu projeyi götürdük. Oy birliğiyle onay verdiler. Bazı arkadaşlar ise 'Biz bu projeyi yaptırmayız'
diyor. Bu ifadeler yanlış. Bu karar genel kurulun kararıyla yapılıyor. Ben burayı yaptırmam dersen bu başka anlama gelir. Ne başkan ne de üyeleri genel kurulun iradesinin üzerinde olamaz."
80 MİLYONDA 1-2 OYUNCU
Spordan oyuncu yetiştirip para kazanan bir ülke değiliz. 80 milyonluk ülkede senede 1-2 oyuncu yurt dışına transfer oluyor. Bunun farkına varmak lazım.