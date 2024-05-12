Deprem bölgesine fazlasını yapın!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası'nın organizasyonunda açıklamalarda bulundu. Özbek,F.Bahçe ve Beşiktaş'a çağrı yapan Özbek şunları söyledi: "Bizimki kadar olmasa da onların da taraftar sayısı fazla. Herkes G.Saray'ın oradaki faaliyetlerine saygı duyuyor. Şikâyet ettiğim konu şu. 300 konutu biz karşıladık. Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! 100 tane gelin siz yapın. Biz 100 konut için anlaştıysak siz 150 konut için anlaşın. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşusun. Peki neredesiniz? Sayın Cumhurbaşkanımız da benim söylediğim şeyleri söyledi."Florya projesi konusuna da değinen Özbek, başkan adayı Süheyl Batum ve ekibinin bu projeye karşı çıkmasına da şu yorumu yaptı: "2019'da yapılandırma anlaşması olduğunda faiz %8.5-9 iken bugün %55'e çıktı.G.Saray'a ne kalıyor? Bu faiz oranıyla yaşaması mümkün değil. Her sene faiz, eklenerek gidiyor. Florya arazisi kulübün finansal yapısını ayağa kaldıracak bir proje. Genel kurula bu projeyi götürdük. Oy birliğiyle onay verdiler. Bazı arkadaşlar isediyor. Bu ifadeler yanlış. Bu karar genel kurulun kararıyla yapılıyor.Spordan oyuncu yetiştirip para kazanan bir ülke değiliz. 80 milyonluk ülkede senede 1-2 oyuncu yurt dışına transfer oluyor. Bunun farkına varmak lazım.