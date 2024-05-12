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Giriş Tarihi: 12.5.2024 21:51

Galatasaray, yenilmezlik serisini 24 yaptı

İHA
Galatasaray, yenilmezlik serisini 24 yaptı

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 24’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 99 yaptı ve ligin bitmesine 2 hafta kala takipçisi Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korudu.

Cimbom, bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 24'e yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a kaybeden Aslan, daha sonraki müsabakalarda 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, ayrıca son 17 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

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Galatasaray, yenilmezlik serisini 24 yaptı
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