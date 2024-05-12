Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: “Fazlaca bireysel hata yaptığımız için başaramadık”
Giriş Tarihi: 12.5.2024 21:52

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: “Fazlaca bireysel hata yaptığımız için başaramadık”

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: “Fazlaca bireysel hata yaptığımız için başaramadık”

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Fenerbahçe maçında çok fazla bireysel hata yaptıkları için başaramadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Kayserispor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Bugün buraya oyun oynamak için geldik. Kendi alanımızda bekleyip, savunma yapmak istemedik. Rakibin kaliteli oyuncuları olduğu için biz de fazlaca bireysel hata yaptığımız için başaramadık, mağlup olduk. Önümüzde final niteliğinde maç var; Konyaspor maçı. Kendi kaderimizi kendi elimizde tutuyoruz. Umut ediyorum ki bu maça iyi şekilde hazırlanıp maçı kazanacağız" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: “Fazlaca bireysel hata yaptığımız için başaramadık”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA