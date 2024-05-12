Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: “Fazlaca bireysel hata yaptığımız için başaramadık”

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Kayserispor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Bugün buraya oyun oynamak için geldik. Kendi alanımızda bekleyip, savunma yapmak istemedik. Rakibin kaliteli oyuncuları olduğu için biz de fazlaca bireysel hata yaptığımız için başaramadık, mağlup olduk. Önümüzde final niteliğinde maç var; Konyaspor maçı. Kendi kaderimizi kendi elimizde tutuyoruz. Umut ediyorum ki bu maça iyi şekilde hazırlanıp maçı kazanacağız" ifadelerini kullandı.