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Giriş Tarihi: 12.5.2024

Malezya futbolu asitli saldırı ile sarsıldı!

Malezya futbolu asitli saldırı ile sarsıldı!
Malezya futbolu, 3 milli takım oyuncusunun maruz kaldığı saldırılar sebebiyle sarsıldı. Kanat oyuncusu Faisal Halim, Kuala Lumpur yakınlarındaki bir alışveriş merkezinde asitli saldırıya uğrarken 36 yaşındaki orta saha Safiq Harim'in de arabasına çekiçle saldırı düzenlendi. Son olarak 26 yaşındaki Akhyar Rashid ise evinin önünde soyguncular tarafından soyuldu. Malezya Futbol Federasyonu, bu olaylar ışığında yüksek profilli oyuncuların güvenliği için ek koruma önlemleri alınması çağrısında bulundu.
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Malezya futbolu asitli saldırı ile sarsıldı!
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