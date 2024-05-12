Play-off final bileti Sakaryaspor’un

Trendyol 1. Lig'de normal sezon dün oynanan maçlarla sona ererken play-off yarışında kıyasıya mücadele verildi. Deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan Sakaryaspor, rakibini 2-0 yenerek 60 puanla playoff'ta adını direkt finale yazdıran takım oldu.
İlk yarısı 0-0 sessizlikle geçilen maçta Tatangalar, 52'de golcüsü Del Valle
ile üstünlüğü buldu. Ev sahibi Kocaeli, yaptığı değişikliklerle ağırlığını koymak istese de istediğini alamadı. 88'de sahneye çıkan Dino Ndlovu,
skoru 2-0'a getirip tabeleyi belirledi. Kocaelispor ise sezonu 6. sırada bitirdi ve playoflardaki yerini aldı.
İŞTE EŞLEŞMELER
Play-off ilk tur maçları 16 Mayıs Perşembe günü, 2. tur karşılaşmaları da 20-24 Mayıs'ta oynanacak. Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final mücadelesi ise 30 Mayıs'ta gerçekleşecek. Playoff eşleşmesi tek maç usulüne göre oynanacak. Ev sahipleri Bodrumspor ve Çorum olacak. İki eşleşmenin galipleri yarı finale yükselecek. Kazanan taraf Sakaryaspor ile finalde karşılaşacak.
İLK MAÇLAR 16 MAYIS'TA
Bodrumspor-Boluspor
Çorumspor-Kocaelispor
BOLU 90+3'TE POTAYA GİRDİ
Ligde 3. sıra ihtimali bulunan Çorum FK ile play-off mücadelesi veren Boluspor kozlarını paylaştı. Nefes nefese geçen maçı 2-1 kazanan Bolu, biletini uzatmalarda aldı. 71. dakikada Daniel Avramovski
'nin golüyle öne geçen kırmızı-beyazlılara; Çorum 83'te Ferhat Yazgan
ile cevap verdi. 90+3'te sahne alan Jefferson, takımı Boluspor'u play-off'a taşıdı. Bu sonuçla Çorum FK sezonu 5. sırada tamamladı. Boluspor, uzatma anlarında Tuzla'dan gelen golün de etkisiyle sezonu 53 puanla 7. sırada bitirdi.
BANDIRMA FIRSAT TEPTİ ADANA LİGDE KALDI
Haftaya play-off fotoğrafının son basamağında 7. olarak giren Bandırmaspor, elinde bulundurduğu avantajı son maçta kaybetti. 10 kişi kaldığı karşılaşmada deplasmanda Adanaspor'a 75. dakikada Mehmet Taş
'ın füzesiyle 1-0 yenilerek sezonu 9. basamakta bitirdi. Böylelikle Bandırmaspor, 50 puanla ligi 9. tamamladı ve play-off şansını kaçırdı.
Puanını 39 yapan Adanaspor lige tutunmayı başardı.
DÜŞEN SON TAKIM TUZLA
Giresunspor ile Altay'ın ardından Trendyol 1. Lig'den düşen son takım belli oldu. Haftaya 14. basamakta giren Tuzlaspor, rakipleri Şanlıurfaspor (2-0) ile Adanaspor'un (1-0) galibiyetlerinin ardından sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak lige dramatik bir şekilde veda etti.
İstanbul ekibinin 2 topu da direkten döndü. Ankara temsilcisi Gençlerbirliği de Awuku'nun kendi kalesine attığı golle öne geçse de 90+3'te Sadık Baş'a engel olamadı ve play-off potasının dışında kaldı.
İŞTE DİĞER SONUÇLAR
Göztepe-Bodrumspor 1-1
Şanlıurfa-Manisa FK 2-0