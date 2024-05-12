Play-off final bileti Sakaryaspor’un

Trendyol 1. Lig'de normal sezon dün oynanan maçlarla sona ererken play-off yarışında kıyasıya mücadele verildi. Deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşanİlk yarısı 0-0 sessizlikle geçilen maçta Tatangalar, 52'de golcüsüile üstünlüğü buldu. Ev sahibi Kocaeli, yaptığı değişikliklerle ağırlığını koymak istese de istediğini alamadı. 88'de sahneye çıkanskoru 2-0'a getirip tabeleyi belirledi.Play-off ilk tur maçları 16 Mayıs Perşembe günü, 2. tur karşılaşmaları da 20-24 Mayıs'ta oynanacak. Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final mücadelesi ise 30 Mayıs'ta gerçekleşecek. Playoff eşleşmesi tek maç usulüne göre oynanacak. Ev sahipleri Bodrumspor ve Çorum olacak. İki eşleşmenin galipleri yarı finale yükselecek. Kazanan taraf Sakaryaspor ile finalde karşılaşacak.Bodrumspor-BolusporÇorumspor-KocaelisporLigde 3. sıra ihtimali bulunan Çorum FK ile play-off mücadelesi veren Boluspor kozlarını paylaştı. Nefes nefese geçen maçı 2-1 kazanan Bolu, biletini uzatmalarda aldı.'nin golüyle öne geçen kırmızı-beyazlılara; Çorum 83'teile cevap verdi. 90+3'te sahne alan Jefferson, takımı Boluspor'u play-off'a taşıdı. Bu sonuçla Çorum FK sezonu 5. sırada tamamladı. Boluspor, uzatma anlarındaHaftaya play-off fotoğrafının son basamağında 7. olarak giren Bandırmaspor, elinde bulundurduğu avantajı son maçta kaybetti. 10 kişi kaldığı karşılaşmada deplasmanda Adanaspor'a'ın füzesiyle 1-0 yenilerek sezonu 9. basamakta bitirdi.Puanını 39 yapan Adanaspor lige tutunmayı başardı.Giresunspor ile Altay'ın ardından Trendyol 1. Lig'den düşen son takım belli oldu.İstanbul ekibinin 2 topu da direkten döndü. Ankara temsilcisi Gençlerbirliği de Awuku'nun kendi kalesine attığı golle öne geçse de 90+3'teGöztepe-Bodrumspor 1-1Şanlıurfa-Manisa FK 2-0