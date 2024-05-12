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Giriş Tarihi: 12.5.2024 14:15

Real Madrid şampiyonluk turu attı! Arda Güler'e büyük ilgi

İHA
Real Madrid şampiyonluk turu attı! Arda Güler’e büyük ilgi

La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, kupayla birlikte şehirde şampiyonluk turu attı. Real Madrid taraftarı, şampiyonluk sevinci sırasında milli futbolcumuz Arda Güler’e de yoğun ilgi gösterdi.

İspanya La Liga'da bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde eden Real Madrid, zaferini taraftarıyla paylaştı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, antrenman tesislerinde kupa teslim töreninin ardından, Madrid kentinde şampiyonluk turu attı.

Gerçekleşen organizasyona Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de katıldı. Kafilenin ilk durağı Real Casa de Correos'ta Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso oldu. Kaptan Nacho, 36. şampiyonluk yazılı forma takdim ederken, Başkan Ayuso da tebriklerini iletti. Eflatun-beyazlı futbolcular Puerta del Sol meydanını dolduran taraftarlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Başkan Perez ve Teknik Direktör Ancelotti, balkonda birer konuşma gerçekleştirirken, şarkılar söyleyen taraftarlara futbolcular da eşlik etti.

Real Madrid taraftarı, şampiyonluk sevinci sırasında milli futbolcu Arda Güler'e de yoğun ilgi gösterdi.

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Real Madrid şampiyonluk turu attı! Arda Güler'e büyük ilgi
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