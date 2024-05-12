Şampiyonluk düğümü bugün çözülür mü?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro yapılarına baktığımız zaman puan kayıpları yaşayacağını düşünmüyorum. Galatasaray, özellikle deplasmanlarda saha içi organizasyonunda başarılı oluyor veİlk 11'i şampiyonluk yaşayan oyunculardan tercih etmesi, Galatasaray'ın oyununu olumlu etkiliyor. Fenerbahçe de İsmail Kartal ile kulüp tarihinin puan rekoruna imza attı. Hafta içi yazılı ve görsel medyada çıkan haberlere baktığımız zaman, futbolcularla teknik heyet arasında iletişim konusunda kopukluklar yaşandığı iddia edildi.Büyük bir sürpriz olmazsa iki takım da bu haftayı galibiyetle kapatacaktır.Ligde şampiyonu öğrenmek için 1 hafta daha bekleyeceğiz. İki takım da kazanabilecekleri karşılaşmalara çıkacaklar.Ama Kadıköy, sezonun son derbisi öncesinde kalabalık bir gece yaşayacak. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk umudu azalsa da Galatasaray galibiyeti için oyuncularına destek verecektir. Bu havada puan kaybetmelerini zor olarak görüyorum. Atatürk Olimpiyat Stadı da büyük takımlar için kolay değil. Hem Fatih Karagümrük hem de stat atmosferi oyuncu performanslarını çok etkiliyor. 19 Mayıs'ta özel bir günde ligin kararı verilir.Haftaya Seyrantepe'de iki ezeli rakip arasında oynanacak karşılaşmada sonuç belli olur.Süper Lig'de bugün hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında çok kritik karşılaşmalar izleyeceğiz. Artık sona çok yaklaştık… Karagümrük- Galatasaray müsabakasında tabii ki üst düzey morali ve form durumu dolayısıyla sarı-kırmızılı ekip favori durumda. Özellikle son haftalarda coşkulu oynuyorlar.o da tamamen küme düşme tehlikesi yaşayan Karagümrük'ün performansı ve göstereceği dirence bağlı. Üstelik de küme düşme mücadelesi veren takımlar içerisinde bana göreama yine de Kayseri maçında galibiyete yakın taraf.Fenerbahçe de Galatasaray da kazanırsa ligde şampiyonlukDüğüm derbide çözülür… Futbolda bir önceki maçta oynadığınız futbol yüzde yüz olmasa da önümüzdeki maç için referanstır. Elbette ki rakip farklıdır. 1 hafta önce aldığınız sonuç moralleri bozmuş olabilir ya da kazanma inancını yükseltmiştir.Komutan lakabını Mert Hakan'a vermişler ama takımın gerçek komutanı İrfan Can'ın yokluğu ve arkasındaki 2 sağ bekin sakat ve cezalı olması oyunu etkiler. Galatasaray'ın elinde Karagümrük'ü devirebilmek için yeterli futbol referansı ve oyun gücü var. Bu sadece Karagümrük değil Fenerbahçe ve Konya maçlarını kazanmak için de yeterli bir referans.Son 1 ayda aklını ve yüreğini sahanın içinde tutan Galatasaray… Bundan sonrasında söz artık zirvedeki iki takımın futbolcularında ve teknik adamlarında olacak.