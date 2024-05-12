Şampiyonluk düğümü bugün çözülür mü?

Levent TÜZEMEN
İki takım da galip gelir sonuç haftaya netleşir
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro yapılarına baktığımız zaman puan kayıpları yaşayacağını düşünmüyorum. Galatasaray, özellikle deplasmanlarda saha içi organizasyonunda başarılı oluyor ve Okan hoca rakibe göre planlama yapıyor. Üst üste gelen galibiyetlerle Okan Buruk rekorlar kırdığı gibi Galatasaray tarihine de adını yazdırdı.
İlk 11'i şampiyonluk yaşayan oyunculardan tercih etmesi, Galatasaray'ın oyununu olumlu etkiliyor. Fenerbahçe de İsmail Kartal ile kulüp tarihinin puan rekoruna imza attı. Hafta içi yazılı ve görsel medyada çıkan haberlere baktığımız zaman, futbolcularla teknik heyet arasında iletişim konusunda kopukluklar yaşandığı iddia edildi. Ama ben Fenerbahçe'nin Kayseri önünde zorlanacağını düşünmüyorum.
Büyük bir sürpriz olmazsa iki takım da bu haftayı galibiyetle kapatacaktır.
Gürcan BİLGİÇ
Böylesi bir yarışa derbi finali çok yakışacaktır
Ligde şampiyonu öğrenmek için 1 hafta daha bekleyeceğiz. İki takım da kazanabilecekleri karşılaşmalara çıkacaklar. Galatasaray'ın ipi göğüslemesi Fenerbahçe'ye bağlı.
Ama Kadıköy, sezonun son derbisi öncesinde kalabalık bir gece yaşayacak. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk umudu azalsa da Galatasaray galibiyeti için oyuncularına destek verecektir. Bu havada puan kaybetmelerini zor olarak görüyorum. Atatürk Olimpiyat Stadı da büyük takımlar için kolay değil. Hem Fatih Karagümrük hem de stat atmosferi oyuncu performanslarını çok etkiliyor. 19 Mayıs'ta özel bir günde ligin kararı verilir. Sezon boyu rakiplerinden kopup giden ve rekorlar kıran iki takıma da aslında böyle bir final yakışır.
Haftaya Seyrantepe'de iki ezeli rakip arasında oynanacak karşılaşmada sonuç belli olur.
Ömer ÜRÜNDÜL
Fatih Karagümrük'ün direnci belirleyici olur
Süper Lig'de bugün hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında çok kritik karşılaşmalar izleyeceğiz. Artık sona çok yaklaştık… Karagümrük- Galatasaray müsabakasında tabii ki üst düzey morali ve form durumu dolayısıyla sarı-kırmızılı ekip favori durumda. Özellikle son haftalarda coşkulu oynuyorlar. Nasıl bir puan kaybı olabilir dersek,
o da tamamen küme düşme tehlikesi yaşayan Karagümrük'ün performansı ve göstereceği dirence bağlı. Üstelik de küme düşme mücadelesi veren takımlar içerisinde bana göre kadrosu en kaliteli olan ekip F.Karagümrük. Rakibinin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe hem fizik olarak hem de zihinsel olarak tam bir çöküş içerisinde
ama yine de Kayseri maçında galibiyete yakın taraf. Şöyle bir son değerlendirme yaparsak;
Fenerbahçe de Galatasaray da kazanırsa ligde şampiyonluk matematiksel olarak netleşmez.
Bülent TİMURLENK
Aklı ve yüreğini sahada tutan taraf Galatasaray
Düğüm derbide çözülür… Futbolda bir önceki maçta oynadığınız futbol yüzde yüz olmasa da önümüzdeki maç için referanstır. Elbette ki rakip farklıdır. 1 hafta önce aldığınız sonuç moralleri bozmuş olabilir ya da kazanma inancını yükseltmiştir. Doğrusu Fenerbahçe'nin elinde Kayseri'yi yenmek için pozitif referanslar yok.
Komutan lakabını Mert Hakan'a vermişler ama takımın gerçek komutanı İrfan Can'ın yokluğu ve arkasındaki 2 sağ bekin sakat ve cezalı olması oyunu etkiler. Galatasaray'ın elinde Karagümrük'ü devirebilmek için yeterli futbol referansı ve oyun gücü var. Bu sadece Karagümrük değil Fenerbahçe ve Konya maçlarını kazanmak için de yeterli bir referans. Bu oyunun her zaman tahmin edilemeyen bir tarafı vardır.
Son 1 ayda aklını ve yüreğini sahanın içinde tutan Galatasaray… Bundan sonrasında söz artık zirvedeki iki takımın futbolcularında ve teknik adamlarında olacak.