Şanlıurfaspor averajla lige tutundu

Geçen sezon 6 yıllık hasretin ardından 1. Lig'e yükselen sarı-yeşilli ekip, sezon boyunca teknik direktörler Zafer Turan, İrfan Buz ve Cihat Arslan yönetiminde çalıştı. Cihat Arslan'ın göreve gelmesiyle kadrosunu 15 futbolcuyla güçlendiren Şanlıurfaspor, kritik maçlarda önemli puanlar topladı.

Ligde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda 38 puan elde eden Şanlıurfaspor, sezonu 15. sırada tamamladı. Ligde aynı puanı toplayan 16. sıradaki Tuzlaspor ise küme düştü. Son haftada Manisa FK karşısında alınan 2-0'lık galibiyet, Şanlıurfaspor'un ligde kalmasını sağladı.

PAIXAO'DAN BÜYÜK KATKI

Şanlıurfaspor'un sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Portekizli 39 yaşındaki tecrübeli golcü Marco Paixao, takımın ligde kalmasına büyük katkı sağladı. Şanlıurfaspor formasıyla çıktığı 17 maçta 10 kez filleri havalandıran Paixao, ligin ilk yarısında ise Altay formasıyla 5 gol attı. Ligde gol krallığını 16 golle paylaşan Eyüpsporlu Bruno ile Sakaryasporlu Rodriguez'in ardından Paixao, attığı 15 golle yarışı ikinci sırada tamamladı.

"HEDEFİME ULAŞTIM"

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, takım alt sıralardayken göreve geldiğini söyledi. Sarı-yeşilli ekibi ligde tutabilmek için futbolcularıyla beraber büyük fedakarlıklar yaptıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Daha önce de Şanlıurfaspor'u çalıştırmıştım. Şanlıurfa'nın 3 milyon içeride 3 milyon da dışarıda olmak üzere toplam 6 milyonluk bir nüfusu var. Gerçekten bu şehir spora olan sevgisi ve bağlılığıyla Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Şanlıurfaspor'da teklif geldiğinde bazı arkadaşlar 'Takım ligde düşebilir, gitme.' şeklinde önerilerde bulundu. Benim bu seneki hedefim takımı ligde tutup, seneye güçlü kadro güçlü yönetimle şampiyonluğu kovalamaktı. Hedefime ulaştım. Allah'a çok şükür çok sıkıntılı olduğumuz bir dönemde lige tutunabilmeyi bizlere nasip etti. Zor şartlarda psikolojik ve farklı sıkıntılara rağmen takımın ligde tutunmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun."

YİĞİT: ŞANLA ŞEREFLE NİCE BAŞARILARA

Şanlıurfaspor'un kaptanı Mehmet Yiğit de ligde son dakikalara kadar düşme endişesi yaşadıklarını hatırlattı. Takımı ligde tutabilmek için ekip olarak kendi aralarında sözleştiklerini anlatan Yiğit, "Her zorlukla beraber bir kolaylık yaratan rabbime hamdolsun. Şampiyonluk yaşayarak bu lige çıktık. Bu sezon armaya leke getirmeden sezonu tamamladık. Bizlere bunu nasip eden Allah'a şükürler olsun. En çok biz üzüldük, en çok biz sevinelim. Şanla şerefle nice başarılara. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.