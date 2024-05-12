SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Angel Di Maria süre istedi

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Benfica'da oynayan Angel Di Maria için düğmeye bastı. Yıldız oyuncu, Kartal'a transfer teklifi için dönüş yaptı.

Portekiz temsilcisinde oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki yıldızın 1 yıl kontrat uzatma durumu var. Ancak bunun henüz netleşmediği iddia edildi. Arjantin'den çeşitli teklif alan Di Maria'nın Beşiktaş'ın kendisine ilgi duymasından memnun olduğu ve Siyal-Beyazlılar'a, "Bana biraz süre vermenizi istiyorum" dediği öğrenildi.

Tecrübeli yıldızın teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi. Bu sezon Benfica formasıyla 47 resmi maça çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 16 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı. (Takvim)