SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Oğuz Aydın için para + Emre Mor teklifi

Fatih Karagümrük ile sol bek Levent Mercan konusunda el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor ile sağ kanat Oğuz Aydın için temasa geçti. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki gurbetçi hücum oyuncusuyla sezon bitmeden prensip anlaşmasına varmak istiyor.

Oğuz Aydın ile Galatasaray ve Beşiktaş da ilgileniyor. Alanyaspor, Oğuz Aydın için kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı. Fenerbahçe ise ilk etapta 3 milyon Euro + Emre Mor ve bir oyuncu önerdi. Alanyaspor'un 2021 yazında 238 bin euro bonservis ücretiyle Bucaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 12 gol atıp 7 asist yaptı. (Sporx)