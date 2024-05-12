SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kadıköy’de mucize peşinde! Kanarya’nın rakibi Kayserispor: Maçta ilk düdük çaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Livakovic, Oosterwolde, Çağlar, Becao, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi
KAYSERİSPOR: Bilal, Carole, Arif, Kolovetsios, Gökhan, Kartal, Shukurov, Bourabia, Mane, Bao Morte, Cardoso
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.
6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.