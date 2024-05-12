Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kadıköy’de mucize peşinde! Kanarya’nın rakibi Kayserispor: Maçta ilk düdük çaldı
Giriş Tarihi: 12.5.2024 18:01 Son Güncelleme: 12.5.2024 18:56

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kadıköy’de mucize peşinde! Kanarya’nın rakibi Kayserispor: Maçta ilk düdük çaldı

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kadıköy’de mucize peşinde! Kanarya’nın rakibi Kayserispor: Maçta ilk düdük çaldı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor’u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekipler, kazanmaktan başka çaresi olmadığı mücadelede rakibi Galatasaray’ın da puan kaybetmesini bekleyecek. Saat 19.00’da başlayan karşılaşmanın tüm gelişmeleri ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

CANLI | FENERBAHÇE 0-0 KAYSERİSPOR

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Livakovic, Oosterwolde, Çağlar, Becao, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

KAYSERİSPOR: Bilal, Carole, Arif, Kolovetsios, Gökhan, Kartal, Shukurov, Bourabia, Mane, Bao Morte, Cardoso

Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kadıköy’de mucize peşinde! Kanarya’nın rakibi Kayserispor: Maçta ilk düdük çaldı
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