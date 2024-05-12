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Giriş Tarihi: 12.5.2024 15:13

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Michy Batshuayi bombası

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Michy Batshuayi bombası

Süper Lig'de 24. şampiyonluğa 4 puan uzaklıkta bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Michy Batshuayi'yi gündemine aldı.

Galatasaray, Carlos Vinicius'un ayrılacak olması ve Icardi'nin arkasına güvenebileceği bir takviye yapmak istemesi sebebiyle Michy Batshuayi'yi liste başına yazdı. Sarı-Kırmızılılar şampiyon olması halinde Belçikalı golcüyü Şampiyonlar Ligi biletiyle ikna etmek istiyor.

30 yaşındaki futbolcu ülkemizde F.Bahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ta da forma giymişti. Bonservisinin elinde olacak olmasının yanı sıra ligi iyi tanıması Batshuayi'yi diğer adayların önüne çıkardı. Mertens'le sözleşme görüşmelerine başlayacak Cimbom, bu transferde vatandaşını kullanmayı hedefliyor. Belçikalı santrfor bu sezon 41 maça çıkarken 23 gol - 3 asistlik performans gösterdi ve 1.704 dakika sahada kaldı. (A Spor)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Michy Batshuayi bombası
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