SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Michy Batshuayi bombası

Galatasaray, Carlos Vinicius'un ayrılacak olması ve Icardi'nin arkasına güvenebileceği bir takviye yapmak istemesi sebebiyle Michy Batshuayi'yi liste başına yazdı. Sarı-Kırmızılılar şampiyon olması halinde Belçikalı golcüyü Şampiyonlar Ligi biletiyle ikna etmek istiyor.

30 yaşındaki futbolcu ülkemizde F.Bahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ta da forma giymişti. Bonservisinin elinde olacak olmasının yanı sıra ligi iyi tanıması Batshuayi'yi diğer adayların önüne çıkardı. Mertens'le sözleşme görüşmelerine başlayacak Cimbom, bu transferde vatandaşını kullanmayı hedefliyor. Belçikalı santrfor bu sezon 41 maça çıkarken 23 gol - 3 asistlik performans gösterdi ve 1.704 dakika sahada kaldı. (A Spor)