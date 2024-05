SON DAKİKA HABERİ: Merih Demiral'dan Fenerbahçe ve Ronaldo itiraf! "İçimde her zaman bir yara"

Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılık sürecini, Suudi Arabistan'a transferini, EURO 2024'e ilişkin beklentilerini ve gelecek hedeflerini anlattı. TRT Spor'a konuşan Merih Demiral'ın açıklamaları şöyle:

"ARABİSTAN'A TRANSFERİMDEN ÖNCE RONALDO İLE KONUŞTUM"

"Juventus'taki ilk zamanlarımda Higuain ve Cristiano Ronaldo'ya sert müdahalelerim oldu. Sağ olsun onlar çok profesyonellerdi, bana kızmadılar. Hiçbir sıkıntı yaratmadılar. Her an benimle konuştular, tecrübelerini aktardılar. Arabistan Ligi'ne transfer sürecim hızlı gelişti. Buraya transfer olacağımı hiç beklemiyordum. Hocamızın çok etkisi oldu. Onunla konuşunca ikna oldum. Projeyi anlattılar, buranın ne kadar gelişeceğini dile getirdiler. Gayet mutluyum, yeni bir deneyim oluyor. İnşallah uzun süre boyunca burada kalırım. Gelmeden önce Ronaldo ile konuştum. Buraya gelmemde onun etkisi çok oldu. O herkese yol açtı. Çok büyük futbolcular geliyor ve bence daha da çok gelecek. Ben de onların arasında olduğum için şanslıyım.

"GASPERINI İLE SORUN YAŞADIM"

Atalanta'dan ayrılma sebebim Gasperini ile yaşadığım sorunlardı. Ronaldo ile sık sık karşı karşıya geldik. Juventus'tan sonra milli takımda da karşılıklı oynadık, şimdi de burada karşılıklı oynuyoruz. Ronaldo ile karşılıklı oynamak zor. Zorluğun yanında böyle büyük futbolcularla oynamak güzel. Herkese nasip olmuyor. Gayet fit durumda o da. Allah'tan iyi defans yaptık da maç içerisinde çok fazla etki gösteremedi. Ronaldo'ya karşı oynamak her zaman güzel bir duygu. Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah karşılıklı oynayacağız.

"FENERBAHÇE, BONUCCI'DEN DAHA FARKLI YARARLANABİLİRDİ"

Bence Fenerbahçe, Bonucci'den daha fazla yararlanabilirdi. Bonucci gerçekten hem saha içi hem saha dışında gerçek bir karakter. Tecrübelerinden yararlanmak herkese nasip olmaz. Bonucci'nin saha içi ve dışında futbolculara ne kadar etki ettiğini görebiliyordum. O yüzden Fenerbahçe daha farklı yararlanabilirdi ondan. Fenerbahçe A takımına çıktığımda saçımı sıfıra vuruyordum. Volkan Demirel ve Mehmet Topal bana takılıyordu, 'Stam' diyorlardı. O zamandan beri saçımı ne zaman sıfıra vursam kendimi daha iyi hissediyordum. Futbola daha odaklanmış hissediyordum. Şu anda da öyle. Saçımı hiç uzatmayı düşünmüyorum. Bıyık uzattım, bıyıkla şu an kendimi iyi hissediyorum. Yeni bir imaj ve farklılık olsun istedim.

"BAZI ŞAHISLAR FENERBAHÇE HAYALİME ENGEL OLDU"

Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara, içimde bir ukte olarak kaldı. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım. O zamanlar benim çok büyük hayallerim vardı. Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım. Bu benim için çok iyi bir karar oldu, kendime Portekiz'de çok şey kattım. Her Türk gencinin hayallerinden birini gerçekleştirdim. Ama Fenerbahçe kalbimde çok büyük yara. O süreç kimsenin istediği gibi olmadı. Bazı şahıslar buna engel oldu. Ayrılmamla ilgili Fenerbahçe ile bir süreç yoktu, şahıslarla ilgili bir süreç vardı. Çünkü o zaman ki şahıslar çok büyük etken oldu. Değişik şeyler yaptılar. Çok da konuşmamak lazım. Siz anladınız.

"FIRMINO VE MAHREZ'LE TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYORUZ"

Geçen gün Firmino ile aramızda bir diyalog geçti. Çok fazla 'Come to Fenerbahçe, come to Galatasaray' diye mesaj atanlar oluyormuş. 'Hep bana mesaj atıyorlar' diyordu Firmino. Mahrez'le de geçiyor arada öyle konuşmalarımız. Türkiye'deki takımları biliyorlar. Transfer dönemlerinde hep bana mesaj geldiklerini söylüyorlar. Ben de onlara 'Türkiye'de 1 sene oynamanız lazım' diye takılıyorum. Türkiye'ye bakış açıları iyi. Türkiye'yi güzel ülke olarak görüyorlar."