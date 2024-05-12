Uğurcan için temas var

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan,'a verdiği röportajda Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya transfer olma ihtimaline değindi. Doğan, "Kalecimizin Avrupa'da oynama düşüncesi var. Kendisine önemli kulüplerden teklif gelirse yardımcı olacağımızın sözünü vermiştim. Şu an için resmi bir teklif yok ancak bazı kulüpler bizimle bağlantıya geçti." dedi. Transfer çalışmalarına da değinen Başkan Doğan "4 isim tamam, 2 isimle de anlaşma noktasına geldik. Bu konuda hata yapma lüksümüz yok" ifadesini kullandı. Türkiye Kupası finalinin yeriyle ilgili ise Doğan,yorumunu yaptı.Trabzonspor 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda yapıldı. Genel kurula yöneticilerin yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı. Toplantıda bordo-mavili kulübün net borç tutarının 4 milyar 486 milyon TL olduğu açıklandı.Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük'ü 4-0 yenerek finale çıkan Trabzonspor, bugün Süper Lig'de İstanbulspor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer, rakibi karşısında hata yapmadan kazanarak üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Karşılaşma Fırtına'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Bu müsabakanın ardından Trabzonspor'un 1 maçlık cezası kalacak.