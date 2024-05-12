‘Yokum’ dedi, aday oldu!

Haziran ayında seçime gidecek olan Fenerbahçe Kulübü'nde mevcut başkan Ali Koç son kararını verdi.ve 'yine adayım' dedi. Yaklaşık bir saat süren ikilinin görüşmesinde, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna aday olacağını duyuran Saran da Ali Koç lehine seçimden çekilme kararı aldı.Toplantının ardından açıklama yapan Saran, "Sayın başkanın yepyeni bir ruh ve oluşum ile birlikte, kulübümüze hizmetlerinin artarak devamını temenni ediyor;ifadesini kullandı. Bu gelişme üzerine taraftarlar hem adaylıktan çekilen Saran'a hem de Koç'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, deprem bölgesine yapılan yardımlarla ilgili söylediği, "Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar, biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane gelin siz yapın, hatta Fenerbahçeliler siz 150 tane yapsın. Yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin" şeklindeki sözlerine sert yanıt geldi. Fenerbahçe, "Dursun Özbek'in kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı sözlerini utançla takip ettik." ifadesini kullandı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise "Sayın başkan seçim telaşına fazla kapılmış. Hayır hasenat konusunda Beşiktaş'a laf söylerken dikkat edeceksiniz.Beşiktaş deprem olduğu anda anında bölgeye gitmiştir. Her konuda halkın yanına koşmuş, konteyner kentler, okullar kurmuş ve bölgeden ilgisini eksiltmemiştir" dedi.