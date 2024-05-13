Hatay’a 90’da ‘can’ verdi

Düşme hattının bir diğer kritik müsabakasında Atakaş Hatayspor, sahasında Ankaragücü'nü son dakikalarda attığı golle 2-1 geçti ve bitime 2 hafta kala ligde kalma yolunda umutlarını korudu.
5 maç sonra kazanmayı başaran bordo-beyazlılarda Görkem Sağlam 71'de takımını öne geçirdi: 1-0.
Golün ardından baskısını iyice artıran Ankaragücü, 85'te oyuna sonradan giren Macheda ile eşitliği buldu: 1-1.
Uzatma anlarına girilirken Hatayspor'da Azerbaycanlı forvet Renat Dadashov sahneye çıkıp galibiyeti getirdi: 2-1.
Puanını 37'ye yükselten Hatayspor, rakiplerinin galip geldiği haftada kazanarak hata yapmadı.