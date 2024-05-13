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Giriş Tarihi: 13.5.2024

Hatay’a 90’da ‘can’ verdi

Hatay’a 90’da ‘can’ verdi
Düşme hattının bir diğer kritik müsabakasında Atakaş Hatayspor, sahasında Ankaragücü'nü son dakikalarda attığı golle 2-1 geçti ve bitime 2 hafta kala ligde kalma yolunda umutlarını korudu. 5 maç sonra kazanmayı başaran bordo-beyazlılarda Görkem Sağlam 71'de takımını öne geçirdi: 1-0. Golün ardından baskısını iyice artıran Ankaragücü, 85'te oyuna sonradan giren Macheda ile eşitliği buldu: 1-1. Uzatma anlarına girilirken Hatayspor'da Azerbaycanlı forvet Renat Dadashov sahneye çıkıp galibiyeti getirdi: 2-1. Puanını 37'ye yükselten Hatayspor, rakiplerinin galip geldiği haftada kazanarak hata yapmadı.
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Hatay’a 90’da ‘can’ verdi
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