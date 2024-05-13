Manchester United’dan Bremer hamlesi

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Manchester United gelecek sezonu transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Manchester United gözünü Juventus'un yıldız oyuncusu Bremer'e çevirdi.

Haberin detaylarında Manchester United'ın, Bremer'in sözleşmesinde yer alan 60 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyeceği ve bu transferi bitireceği söylendi. Bremer'in, İngiliz devinde oynamaya sıcak baktığı da iddia edildi. Bu sezon Juventus formasıyla 38 resmi maça çıkan Bremer bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.