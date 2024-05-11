3 yıldızı kazandı şampiyonluğa yaklaştı

Sezonun ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada deneyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kenar forvet rolünde Tete ve Zaha'ya forma verdi. 8 numarada ise dönüşümlü olarak Sergio Oliveira ve Kaan Ayhan görev yaptı. Sezonun ikinci yarısında Mertens'in 10 numarada olduğu düzene geçen Galatasaray'da Barış Alper banko oynarken, Kerem Demirbay 8 numara pozisyonunda maç kaçırmadı.
SAHA İÇİNDE LİDERLİK GÖREVİ MERTENS'İN
19 haftalık periyotta toplam 3 gol atabilen Mertens-Barış Alper-Kerem Demirbay üçlüsü 16 maçlık galibiyet serisinde 16 gol-18 asistlik skor katkısında bulundu.
Çözümü transfer yerine
takım içinde bulan Buruk; Mertens'e
saha iç liderlik görevini verdi, Barış
Alper'i Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve
Tete gibi yıldızlara tercih etti. Kerem Demirbay'dan
da vazgeçmedi. Bu üç oyuncu,
sergiledikleri performansla Cimbom'a
yarışta avantaj getirdi