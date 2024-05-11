3 yıldızı kazandı şampiyonluğa yaklaştı

Sezonun ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada deneyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kenar forvet rolünde Tete ve Zaha'ya forma verdi. 8 numarada ise dönüşümlü olarak Sergio Oliveira ve Kaan Ayhan görev yaptı.Çözümü transfer yerinetakım içinde bulan Buruk; Mertens'esaha iç liderlik görevini verdi, BarışAlper'i Zaha, Kerem Aktürkoğlu veTete gibi yıldızlara tercih etti. Kerem Demirbay'danda vazgeçmedi. Bu üç oyuncu,sergiledikleri performansla Cimbom'ayarışta avantaj getirdi