Bana ne sosyal medyadan ben sokağa bakarım

"İnsanların sizin hakkınızdaki düşüncelerini sokaktan çok net alabiliyorsunuz. Bize hep destek veriyorlar. Dışarıda kimi görsek bir an önce maçların başlamasını istiyor" "Galatasaray, şampiyonluk yolunda en iddialı takımlarda birisidir. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak inşallah sezon sonunda bu hedefe ulaşacağız" "Geniş bir kadroya sahibiz. Çok fazla transfer yapmayı planlamıyoruz. Tabii ki çalışmalarımız var ama benim ilk düşüncem elimizdekileri değerlendirmek"
Galatasaray'ın dünkü idmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, geçen sezonu çok kötü geçiren takımın bu sezona her anlamda yenilenerek girdiğini belirtti. Sarı kırmızılı takımın 49 yaşındaki teknik direktörü, "Bu sürecin sancılı geçeceğini ve eleştirilerin olacağını biliyorduk. Benim için önemli olan sokak. Sosyalmedya çok farklı bir yer, sokak çokfarklı bir yer. İnsanlar bize hep destekverdiler. Seyirci sayılarınabaktığımızda,taraftarlarını mutlueden, stada çeken birG.Saray var. Sokakta kimigörsek, maçların bir an öncesibaşlamasını istiyor" yorumunu yaptı.
TRANSFER KONUSU ÖNCELİĞİMİZ DEĞİL
Şampiyonluk yolunda en iddialı takımlardan biri olduklarını vurgulayan ve 'İnşallah sezonsonu hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullanan 49 yaşındaki çalıştırıcı, transfer konusunda ise "Ocak ayı öncesi oynayacağımız maçlar, bazı şeyleri daha net bir şekilde ortaya çıkaracak. Kadro genişliğindendolayı çok fazla transferyapmayı düşünmüyoruz.Şu anki ilk planımız bu değil.Benim ilk hedefim, elimdekioyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek" açıklamasını yaptı.
FİKSTÜR AVANTAJI KAĞIT ÜZERİNDE!
Süper Lig'de zor bir fikstürü geride bıraktıklarını dile getiren Buruk, şöyle devam etti: "Bu araya liderin 2 puan gerisinde girmek önemliydi. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlar büyük avantaj ama her maça çıkıp yüzde 100'ünüzü vermeniz gerekiyor. Takımıma güveniyorum. Yoğuntempoda da oyuncularımla beraberen iyisini yapacağız. Oynadığımız fikstür bizim için avantaj ancak maça çıkmadan da kazanılmıyor. Doğru bir şekilde oyunumuz devam ettirmek zorundayız.
YUNUS KALACAK
ARA transfer dönemi için direkt teklif gelen oyuncularının olmadığını vurgulayan Okan Buruk, adı başka takımlarla anılan Yunus Akgün'ün takımda kalacağı mesajını da verdi. G.Saray teknik direktörü, "Yunus ve Kerem bizim için büyük önem taşıyor. İyi oynayabilirler, kötü oynayabilirler, ikisi de milli futbolcu. Galatasaray içindeğerliler. Kerem ve Yunus'a çok güveniyoruz.Hazırlık maçları da Yunusiçin iyi olacak. Tekrar kendi performansınagetirmemiz gerekiyor.Yunus'tan beklentimiz çok yüksek" şeklinde konuştu.
KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ
Okan Buruk, sakatlıklar hakkında ise şu bilgileri verdi: "Oliveira bilek dönmesi yaşadı. Dün (Önceki gün) İcardi'nin topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma meydana geldi. Rashica'nın maçtan kalan ağrısı devam ediyor. Emre Taşdemir, Ross ve Hamza Akman'ın da sakatlıkları var. Bu süreçte en büyük korkumuz sakatlıklardı, maalesef şu anda başımıza geldi."
LEVENT TÜZEMEN
Okan hoca doğru söylüyor Sosyal medyada doğruları yazan bir kesim çok az. Daha çok polemik yaratmak isteyenler, takipçi sayısını arttırmaya çalışanlar, çamur at izi kalsın politikası uygulayanlar, hatta ortalığı karıştırmak adına yalanı sakız gibi çiğneyen insanlar çoğunluğu oluşturuyor. Sosyal medyayakafayı takarak yöneticilik veteknik adamlık yapmaya çalışmakakıl karışıklığına yol açar. Okan Buruk'un 'Ben sokağa bakarım' açıklamasını doğru buluyorum. Galatasaray, son 3 haftada keyif veriyor ve taraftar da mutlu. Okan hoca sokağı gündeme getirirken aslında Galatasaray taraftarının düşüncelerini ve mutluluğunu vurgulamak istedi. Taraftarın mutluluğunuanlamak için Nef Stadı'nın tribünlerinebakmak gerekiyor. Eğer Galatasaray, evindeki maçlarını full seyirciye oynuyorsa bu sarı kırmızılıların başarılı olduğunu, Okan hocanın da takımla uyumlu hareket ettiğini gösteriyor