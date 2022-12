Bana ne sosyal medyadan ben sokağa bakarım

Galatasaray'ın dünkü idmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, geçen sezonu çok kötü geçiren takımın bu sezona her anlamda yenilenerek girdiğini belirtti. Sarı kırmızılı takımın 49 yaşındaki teknik direktörü, "Bu sürecin sancılı geçeceğini ve eleştirilerin olacağını biliyorduk. Benim için önemli olan sokak.yorumunu yaptı.Şampiyonluk yolunda en iddialı takımlardan biri olduklarını vurgulayan veifadelerini kullanan 49 yaşındaki çalıştırıcı, transfer konusunda ise "Ocak ayı öncesi oynayacağımız maçlar, bazı şeyleri daha net bir şekilde ortaya çıkaracak.açıklamasını yaptı.Süper Lig'de zor bir fikstürü geride bıraktıklarını dile getiren Buruk, şöyle devam etti: "Bu araya liderin 2 puan gerisinde girmek önemliydi. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlar büyük avantaj ama her maça çıkıp yüzde 100'ünüzü vermeniz gerekiyor.Oynadığımız fikstür bizim için avantaj ancak maça çıkmadan da kazanılmıyor. Doğru bir şekilde oyunumuz devam ettirmek zorundayız.ARA transfer dönemi için direkt teklif gelen oyuncularının olmadığını vurgulayan Okan Buruk, adı başka takımlarla anılan Yunus Akgün'ün takımda kalacağı mesajını da verdi. G.Saray teknik direktörü, "Yunus ve Kerem bizim için büyük önem taşıyor. İyi oynayabilirler, kötü oynayabilirler, ikisi de milli futbolcu.şeklinde konuştu.Okan Buruk, sakatlıklar hakkında ise şu bilgileri verdi: "Oliveira bilek dönmesi yaşadı. Dün (Önceki gün) İcardi'nin topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma meydana geldi. Rashica'nın maçtan kalan ağrısı devam ediyor. Emre Taşdemir, Ross ve Hamza Akman'ın da sakatlıkları var. Bu süreçte en büyük korkumuz sakatlıklardı, maalesef şu anda başımıza geldi."Okan hoca doğru söylüyormedyada doğruları yazan bir kesim çok az. Daha çok polemik yaratmak isteyenler, takipçi sayısını arttırmaya çalışanlar, çamur at izi kalsın politikası uygulayanlar, hatta ortalığı karıştırmak adına yalanı sakız gibi çiğneyen insanlar çoğunluğu oluşturuyor.Okan Buruk'un 'Ben sokağa bakarım' açıklamasını doğru buluyorum. Galatasaray, son 3 haftada keyif veriyor ve taraftar da mutlu. Okan hoca sokağı gündeme getirirken aslında Galatasaray taraftarının düşüncelerini ve mutluluğunu vurgulamak istedi.Eğer Galatasaray, evindeki maçlarını full seyirciye oynuyorsa bu sarı kırmızılıların başarılı olduğunu, Okan hocanın da takımla uyumlu hareket ettiğini gösteriyor