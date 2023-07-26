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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Bu savunma yakışmadı

Bu savunma yakışmadı

Buruk: Nelsson en kötü maçlarından birini oynadı. Takım savunmasında iyi değildik

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendi kendilerini zora soktuklarını söyledi. Sentetik sahada oynamalarının dezavantaj olduğunu aktaran 49 yaşındaki hoca, "Savunmadaki paylaşımlarımız olumsuzdu. Nelsson, geçtiğimiz sezondan bu yana en kötü maçlarından birini oynadı. Bu kadar net pozisyonlar vermemiz bize yakışmadı. Takım savunmasını daha iyi yapmamız gerekirdi" dedi.

BAKAMBU RÖVANŞTA OYNAR
Rövanşta fiziksel ve psikolojik olarak daha hazır olacaklarını vurgulayan Buruk, yeni transferlerden Bakambu'yu da UEFA listesine yazdıklarını hatırlatarak, "İstanbul'da antrenmanlara devam ediyor. Takımla idmanlara başladıktan sonra her şey yolunda giderse, bir sonraki maçın kadrosunda olacaktır" diye konuştu.

ANGELINO KORKUTTU
Litvanya'da galibiyeti uzatma dakikalarında kaçıran Galatasaray'da Angelino korkuttu. Sarı-kırmızılı ekipte ilk resmi maçına çıkan İspanyol sol bek, karşılaşmanın 84. dakikasında sakatlandı. Bir anda yerde kalan oyuncu, yerini Dubois'e bırakırken kramp nedeniyle sorun yaşadığı öğrenildi.

SERİ 7 MAÇA ÇIKTI
Sarıkırmızılılar, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. 2 galibiyet ve 5 beraberlikle yoluna devam eden Aslan, daha uzun seriyi ise Eylül 2008 ile Kasım 2009 arasında 10 maçlık periyotta yakalamıştı.

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