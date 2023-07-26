Bu savunma yakışmadı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendi kendilerini zora soktuklarını söyledi. Sentetik sahada oynamalarının dezavantaj olduğunu aktaran 49 yaşındaki hoca, "Savunmadaki paylaşımlarımız olumsuzdu. Nelsson, geçtiğimiz sezondan bu yana en kötü maçlarından birini oynadı.Takım savunmasını daha iyi yapmamız gerekirdi" dedi.BAKAMBU RÖVANŞTA OYNARRövanşta fiziksel ve psikolojik olarak daha hazır olacaklarını vurgulayan Buruk, yeni transferlerden Bakambu'yu da UEFA listesine yazdıklarını hatırlatarak,diye konuştu.Litvanya'da galibiyeti uzatma dakikalarında kaçıran Galatasaray'da Angelino korkuttu. Sarı-kırmızılı ekipte ilk resmi maçına çıkan İspanyol sol bek, karşılaşmanın 84. dakikasında sakatlandı. Bir anda yerde kalan oyuncu, yerini Dubois'e bırakırkennedeniyle sorun yaşadığı öğrenildi.Sarıkırmızılılar, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. 2 galibiyet ve 5 beraberlikle yoluna devam eden Aslan, daha uzun seriyi ise Eylül 2008 ile Kasım 2009 arasında 10 maçlık periyotta yakalamıştı.