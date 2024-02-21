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Giriş Tarihi: 21.2.2024

Buruk ‘bek’leneni yaptı!

Buruk ‘bek’leneni yaptı!

Prag’da sahaya çıkacak ilk 11 netleşti. Sağ bekte Kaan, solda ise Berkan Kutlu maça başlayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag rövanşını düşünerek Ankaragücü deplasmanında rotasyona gitmişti. Ligde dinlendirilen Kaan Ayhan, Abdülkerim ve Torreira yarın 23.00'teki maçla takıma dönecek. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Sparta Prag ilk 11'ini belirledi. Kaleci Muslera'nın önünde Kaan-Sanchez- Abdülkerim-Berkan dörtlüsü görev alacak. Orta saha merkezi Torreira-Kerem Demirbay ikilisine emanet edilecek. Barış Alper sağ açık, Kerem Aktürkoğlu sol açık, Mertens 10 numara pozisyonunda olup forvet İcardi'ye destek verecek.

FLORYA'DA DA KEYİFLER YERİNDE
ANKARA dönüşü bir gün izinle ödüllendirilen Galatasaray, dün Florya'da toplandı ve Sparta Prag rövanşı için hazırlıklarına başladı. Sarıkırmızılı oyuncular, önceki gün 31. yaşını kutlayan Mauro İcardi için de bir kutlama yaptı.
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Buruk ‘bek’leneni yaptı!
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