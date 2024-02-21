Buruk ‘bek’leneni yaptı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag rövanşını düşünerek Ankaragücü deplasmanında rotasyona gitmişti. Ligde dinlendirilenyarın 23.00'teki maçla takıma dönecek. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Sparta Prag ilk 11'ini belirledi. Kaleci Muslera'nın önündedörtlüsü görev alacak. Orta saha merkezi Torreira-Kerem Demirbay ikilisine emanet edilecek.dönüşü bir gün izinle ödüllendirilen Galatasaray, dün Florya'da toplandı ve Sparta Prag rövanşı için hazırlıklarına başladı. Sarıkırmızılı oyuncular, önceki gün 31. yaşını kutlayan Mauro İcardi için de bir kutlama yaptı.