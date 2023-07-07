İcardi’ye yeni teklif

Galatasaray'da bir aydır transferin bir numaralı gündemi Mauro İcardi. Sarı kırmızılı taraftarlar her gün adeta papatya falı açıyor. Yeni sezon hazırlıklarında ilk sınavını Hull City karşısında verenGalatasaray'ın golleri defans oyuncularından (Emin Bayram, Kaan Ayhan, Berkan) gelirken, Barış Alper ve Eren Aydın dönüşümlü olarak ileri uçta oynadı. Arjantinli forvete göre planlamasını yapan teknik direktör. Görüşmelerde Wanda Nara, 3 yıl için 30 milyon Euro talep etmişti. Sponsor desteğiyle 7.5 milyon Euro'ya çıkan Galatasaray cephesi, tecrübeli golcü için bu rakamı bonuslarla artırma kararı aldı.0 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerliğini yapan eşiSuudi Arabistan ihtimali nedeniyle süreç uzarken, Ronaldo Al-Nassr ve Benzema Al-İttihad tercihinin ardından Firmino da Al-Ahli'ye gitti. Al-Hilal, Al-Shabab ve Al-Taawoun henüz golcü transferi yapmadı, İcardi hala Suudi Arabistan pazarında masadaki isimlerden biri konumunda. Okan Buruk maçtan sonra yaptığı açıklamada,demişti.27 Haziran Salı günü topbaşı yaptıktan sadece bir hafta sonra hazırlık maçına çıkan G.Saray, şok bir haberle sarsıldı. Önceki gün oynanan Hull City karşılaşmasında sakatlanan Torreira'nın, çekilen MR'ında sol diz iç yan bağlarında 2. derece zorlanma ve kemik ödemi tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun tedavisine hemen başlandığını bildirdi.ve Şampiyonlar Ligi ilk ön eleme maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi. Aslan, ilk karşılaşmasını 25-26 Temmuz'da, rövanşı ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.