Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İcardi’ye yeni teklif
Giriş Tarihi: 7.7.2023

İcardi’ye yeni teklif

MEHMET ÖZCAN
İcardi’ye yeni teklif

Galatasaray yönetimi, sezon başına 10 milyon Euro isteyen 30 yaşındaki futbolcu için rakamı 7.5 milyon Euro’ya kadar çıkardı. İcardi cephesi bir yanıt vermedi!

Galatasaray'da bir aydır transferin bir numaralı gündemi Mauro İcardi. Sarı kırmızılı taraftarlar her gün adeta papatya falı açıyor. Yeni sezon hazırlıklarında ilk sınavını Hull City karşısında veren Aslan, 4-3 yenildiği maçta İcardi'yi adeta mumla aradı. Galatasaray'ın golleri defans oyuncularından (Emin Bayram, Kaan Ayhan, Berkan) gelirken, Barış Alper ve Eren Aydın dönüşümlü olarak ileri uçta oynadı. Arjantinli forvete göre planlamasını yapan teknik direktör Okan Buruk, İcardi'nin durumunun bir ay içinde olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Görüşmelerde Wanda Nara, 3 yıl için 30 milyon Euro talep etmişti. Sponsor desteğiyle 7.5 milyon Euro'ya çıkan Galatasaray cephesi, tecrübeli golcü için bu rakamı bonuslarla artırma kararı aldı.

ARABİSTAN HÂLÂ MASADA!
30 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, 7.5 milyon Euro üzerinde yapılacak yeni bir teklifle ikna edilmeye çalışılacak. Suudi Arabistan ihtimali nedeniyle süreç uzarken, Ronaldo Al-Nassr ve Benzema Al-İttihad tercihinin ardından Firmino da Al-Ahli'ye gitti. Al-Hilal, Al-Shabab ve Al-Taawoun henüz golcü transferi yapmadı, İcardi hala Suudi Arabistan pazarında masadaki isimlerden biri konumunda. Okan Buruk maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İcardi ile ilgili bir gelişme yok. Erden bey konuyla yakından ilgileniyor" demişti.

TORREİRA ŞOKU!
27 Haziran Salı günü topbaşı yaptıktan sadece bir hafta sonra hazırlık maçına çıkan G.Saray, şok bir haberle sarsıldı. Önceki gün oynanan Hull City karşılaşmasında sakatlanan Torreira'nın, çekilen MR'ında sol diz iç yan bağlarında 2. derece zorlanma ve kemik ödemi tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun tedavisine hemen başlandığını bildirdi. Uruguaylı orta sahanın en az bir ay sahalardan uzak kalacağı ve Şampiyonlar Ligi ilk ön eleme maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi. Aslan, ilk karşılaşmasını 25-26 Temmuz'da, rövanşı ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Kılıçdaroğlu inmeli" diyen Tanju Özcan: Yürüyüş öncesi İmamoğlu ile görüştüm
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki! "Yerel seçimlerde bu kötü gidişe son vereceğiz!"
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığından 2. el araç satışlarıyla ilgili önemli uyarı: Para cezası uygulanacak
Twitter'dan Threads nedeniyle Meta'ya dava tehdidi!
Bloklamışlar
Yeni Zigana Tüneli videosuyla binlerce beğeni almıştı! "Girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor"
Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, Madrid'e geldi
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
İcardi’ye yeni teklif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA