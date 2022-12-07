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Giriş Tarihi: 7.12.2022

İmzayı attı, sakatlandı

İmzayı attı, sakatlandı

G.Saray’la dün yeni sözleşme imzalayan Yunus Akgün, Villarreal maçında 18 dakika sahada kalabildi

Galatasaray ile sözleşmesi dün uzatılan Yunus Akgün, Villarreal maçında talihsizlik yaşadı. İkinci yarının başında oyuna giren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, İspanyol rakibinin sert müdahalesi sonucu yerden kalkamadı. Yunus sağ ayağı seke seke 64. dakikada çıktı. Genç oyuncunun durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.



4 SEZONDA 65 MILYON TL KAZANACAK
SABAH Spor'un ayrıntılarıyla sayfalarına taşıdığı Yunus Akgün- Galatasaray sözleşme uzatma görüşmeleri dün imzaya döküldü. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun mukavelesinin zam yapılarak 2025-26'ya kadar uzatıldığını duyurdu. Yunus bu sezon 13 milyon 650 bin TL, gelecek sezon 14 milyon 950 bin TL, 2024-25'te 17 milyon 200 bin TL ve 2025-26'da 19 milyon 750 bin TL garanti ücret kazanacak

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İmzayı attı, sakatlandı
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