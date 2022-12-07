İmzayı attı, sakatlandı

Galatasaray ile sözleşmesi dün uzatılan Yunus Akgün, Villarreal maçında talihsizlik yaşadı. İkinci yarının başında oyuna giren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, İspanyol rakibinin sert müdahalesi sonucu yerden kalkamadı.Genç oyuncunun durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.Spor'un ayrıntılarıyla sayfalarına taşıdığı Yunus Akgün- Galatasaray sözleşme uzatma görüşmeleri dün imzaya döküldü. Sarı-kırmızılılar,Yunus bu sezon 13 milyon 650 bin TL, gelecek sezon 14 milyon 950 bin TL, 2024-25'te 17 milyon 200 bin TL ve 2025-26'da 19 milyon 750 bin TL garanti ücret kazanacak