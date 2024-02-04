Kazımcan’a vize yok

Sol bek takviyesini UEFA listesine yetiştiremeyen Galatasaray'da son iki maçta Berkan Kutlu bu bölgede oynadı.Ancak sol bek takviyesi henüz gerçekleşmedi ve Kazımcan'ın ayrılığına bu yüzden izin verilmedi.AFRİKA Uluslar Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ın yeni sağ beki Serge Aurier'in kaptanlığını yaptığı Fildişi Sahili, uzatmalara giden mücadelede Mali'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fildişi'nin gollerini 90'da Adingra ve 120'de Diakite attı. 31 yaşındaki Aurier ile Trabzonsporlu Pepe 45 dakika sahada kalırken, Aslan'ın yolunu gözlediği tecrübeli sağ bekin gelişi böylece uzamış oldu.