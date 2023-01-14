Cezalı Dries Mertens'in yokluğunda 11'e giren Juan Mata, forma şansını iki golle değerlendirmesini bildi. İlk yarıda Dubois'in ortasını kafayla ağlara yollayan Mata, devre olmadan uzatmada İcardi'nin kaleci Erce'den dönen şutunu fırsatçılığını konuşturup tamamladı. Duble yapan 34 yaşındaki İspanyol maestro, Hatayspor karşısında maçı çözdü.Mata ayrıca 2017'de Manchester United forması ile Leicester City'ye attığı iki golün ardından ilk kez bir maçta duble yaptı.önce eski meslektaşı Fernando Muslera ile kucaklaşan ve bir süre sohbet eden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, "Muslera'yı çok seviyorum. Şampiyonluk yarışında her oyuncunun önemi var ama bunlar benim konularım değil.diye konuştu.ASLAN evinde oynadığı son 7 lig maçında en az iki gol buldu. Sarıkırmızılılar, beş galibiyetinialırken Alanya ile deberabere kaldı. Cimbom dün de farka ulaşarak gol yağmuruna devam etti.