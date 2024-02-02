Tek hesap liderlik!

GalatasaraySüper Lig'de 24. haftada Samsunspor'a konuk oluyor. Sağ bek ve sol bek transferlerini bu maça yetiştiremeyen sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan savunmanın sağında görev yapacak. Sol bekte Barış Alper ya da Berkan Kutlu forma giyecekSakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda olan Ziyech forma giyemeyecek.Samsunspor'un sahasında 12 yıl sonra Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın biletleri kısa sürede tükendi. 33 bin kapasiteli 19 Mayıs Stadyumu kapalı gişe olacak