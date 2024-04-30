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Giriş Tarihi: 30.4.2024

Ziyech’e dev teklif!

Ziyech’e dev teklif!
Galatasaray'ın Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech'e, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab talip oldu. Fransız basınında yer alan habere göre; Al-Shabab, 31 yaşındaki futbolcuya 2.5 yıllık sözleşme için toplam 37.5 milyon Euro maaş önerdi. Yaz transfer döneminde de Arap kulübünün, Ziyech'i çok istediği ama alamadığı bildirildi. Tecrübeli oyuncuyu sarı-kırmızılı kulüp, bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Bu sezon 3 milyon 587 bin 500 Euro ödenen Ziyech, G.Saray'da kalırsa gelecek sezon 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret alacak.
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Ziyech’e dev teklif!
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