Ziyech’e dev teklif!

Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech'e, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab talip oldu. Fransız basınında yer alan habere göre; Al-Shabab,Yaz transfer döneminde de Arap kulübünün, Ziyech'i çok istediği ama alamadığı bildirildi. Tecrübeli oyuncuyu sarı-kırmızılı kulüp, bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Bu sezon 3 milyon 587 bin 500 Euro ödenen Ziyech, G.Saray'da kalırsa gelecek sezon 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret alacak.