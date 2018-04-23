Beşiktaş’ta anahtar çok

Beşiktaş
dün sahasında ısrar etti ve kazandı... Gökhan oyuna girince, Oğuzhan-Tolgay değişikliğiyle orta sahadan da dönen topları aldılar ve sonuca gittiler. 80'den sonra Erol Bulut, Beşiktaş'ın hamlelerinden sonra 1 puana oynamaya başladı... 5'li savunmaya dönerken, Adriano devreye girdi kesti ve gol yaptırdı. Başakşehir
ve Galatasaray
'ın kazanması, Beşiktaş'ın bir hafta sonra Türk Telekom
Stadyumu'na gidecek olması kazanmasını mecbur kılıyordu.
Kolay maç yok... Düştü denilen Osmanlı, G.Birliği'ni potaya attı. Bu Osmanlı Başakşehir ve Beşiktaş'la oynayacak... Fenerbahçe
'nin de Antalya
maçı kolay olmayacak.
Beşiktaş oyunun büyük bölümünde favori gibi oynadı ama bazen anlamsız şekilde oyundan koptular. İki takım arasında yıldızlar ve kalite açısından büyük fark var zaten... Malatya
için kolay bir sezon değil... Erol hoca ilk kez teknik direktörlük deneyiminde, bitime 4 hafta kala tehlikeli bölgede olmaması pozitif bir durum... 80'den sonra kafada bir puan vardı. Adriano gibi iki ayağıyla kesebilen, Talisca
gibi müthiş koşular yapan bir oyuncu, duran topları da iyi kullanan Beşiktaş var karşında. Yani, anahtarları çok olduğu için kilidi açtı... Önümüzdeki hafta da finale çıkacak. Beşiktaş kaybederse yarıştan kopar ama berabere kalırsa yarışta kalır.
Galatasaray'da Sinan Gümüş
ile Beşiktaş'ta Talisca'nın attığı goller lig yarışında dengeleri değiştirdi... Fenerbahçe- Antalya
maçı da son 4 haftaya girilirken olayı renklendirecek gibi görünüyor, tabii ki Fenerbahçe bu karşılaşmayı kazanırsa.
Bu arada Oğuzhan'a bir parantez açmak gerekirse; sinirli ve gergin... Tam olgunluk döneminde. Kuvvetlendi ilerledi ama bir eşik var onu atlayamıyor. Geldiğinde yeteneğini görüyorduk ama malzemesini daha yukarılara çekemiyor. Güven problemi var. Hep kuvvetli olmak zorunda. Bu tip oyuncular antrenöre değil, sadece ve sadece aynaya bakacaklar. Talisca'dan sonra ceza sahasından uzaklaştı.